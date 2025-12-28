Тръмп на въпрос какви ще са гаранциите за сигурност за Украйна: Тъп въпрос

Тъп въпрос – никой не знае как ще изглежда споразумението за сигурност, но такова ще има, ще е солидно. Европейските държави ще бъдат много ангажирани. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в отговор на журналистически въпрос, след като посрещна във Флорида, Мар-а-Лаго украинския си колега Володимир Зеленски. Двамата се срещат за пореден път тази година, като отново темата е как да бъде постигнат мир.
Няма крайни срокове, няма нищо по-важно от постигането на мир, уточни Тръмп. И веднага посочи, че нито една от двете страни не иска да отстъпва. Президентът на САЩ побърза да уточни, че и Путин, и Зеленски искали мир, обаче на въпрос как ще коментира поредната масирана руска комбинирана въздушна атака срещу Украйна и Киев от 27 декември сутринта, Тръмп веднага отвърна, че то и в Русия имало "взривове на различни места". Всъщност, президентът на САЩ обясни как и Украйна удряла силно, но може би така трябвало на война, той не го казвал с упрек към Украйна – Още: Тръмп: Говорих с Путин, много продуктивен разговор
"На финалния етап сме на преговорите. Това или ще свърши (сега), или ще продължи много дълго време", изтърси буквално велика мъдрост Тръмп, който каза и, че преговорите хем били сложни, хем не били. И завърши с думите, че след като проведе сега срещата със Зеленски, щял пак да позвъни на Путин.
Зеленски от своя страна благодари на Тръмп за срещата и усилията, които полага, за да бъде постигнат мир. Украинският президент пак подчерта, че гаранциите за сигурност са от съществено значение за устойчив мир и не просто като ангажимент, а като последователност на прилагане. А Тръмп се включи да обяснява как били предвидени много хубави неща за икономическо възстановяване на Украйна.
Преди срещата
Преди срещата CNN публикува материал, според който САЩ са подготвили пакет с гаранции за сигурност за Украйна. "Това е най-стабилният набор от протоколи за сигурност, които някога е виждан. Това е много, много силен пакет", твърди висш представител на администрацията на Тръмп, без да уточнява какво точно обещават САЩ. Тръмп е готов да представи пакета на Конгреса, каза втори източник, който го описва като "платинен стандарт". Financial Times от своя страна написа, че Зеленски очаква Русия да отхвърли варианта от 20 точки за мир в Украйна и се надява, че така Вашингтон ще окаже повече натиск върху Москва.
