"Типични руски лъжи": Зеленски опроверга обвиненията, че е атакувана резиденцията на Путин

Русия отново се занимава с това, като използва опасни изявления, за да подкопае всички постижения на нашите общи дипломатически усилия с екипа на президента Тръмп. Ние продължаваме да работим заедно, за да се доближим до мира. Това написа на профила си в социалните мрежи украинският президент Володимир Зеленски.

Той опроверга изявленията на Лавров, че е била атакувана резиденцията на Путин. "Тази предполагаема история за „удар по резиденцията“ е изцяло измислена, с цел да оправдае допълнителни атаки срещу Украйна, включително Киев, както и отказа на самата Русия да предприеме необходимите стъпки за прекратяване на войната. Типични руски лъжи. Освен това руснаците вече са нападали Киев в миналото, включително сградата на Министерския съвет", припомни Зеленски.

"Украйна не предприема стъпки, които могат да подкопаят дипломацията. Напротив, Русия винаги предприема такива стъпки. Това е една от многото разлики между нас. От решаващо значение е светът да не мълчи сега. Не можем да позволим на Русия да подкопае усилията за постигане на траен мир", категоричен бе украинският президент.

