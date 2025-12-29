Лавров се оплака: Киев атакува с дронове резиденция на Владимир Путин

Киев атакува в нощта на 28 срещу 29 декември с дронове резиденцията на президента на Русия Владимир Путин в Новгородска област, съобщи руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС и Ройтерс. „В нощта на 29 декември киевският режим извърши терористична атака с използването на 91 ударни дрона с голям обсег срещу резиденцията на президента на Руската федерация в Новгородска област. Всички дронове бяха унищожени от системите за противовъздушна отбрана на руските въоръжени сили“, каза Лавров.

Атаката дойде, след като по-рано Владимир Путин заяви, че Русия продължава да реализира плана си за завладяване на четири украински региона, чието анексиране обяви през 2022 г., и отбелязва стабилен напредък. „Целта за освобождаване на регионите Донбас, Запорожие и Херсон се реализира поетапно, в съответствие с плана за специалната военна операция. Войските напредват уверено“, каза Путин по време на телевизионна среща с командирите на руската армия.

