Кабинетът подаде оставка:

Лавров се оплака: Киев атакува с дронове резиденция на Владимир Путин

29 декември 2025, 17:52 часа 623 прочитания 0 коментара
Лавров се оплака: Киев атакува с дронове резиденция на Владимир Путин

Киев атакува в нощта на 28 срещу 29 декември с дронове резиденцията на президента на Русия Владимир Путин в Новгородска област, съобщи руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС и Ройтерс. „В нощта на 29 декември киевският режим извърши терористична атака с използването на 91 ударни дрона с голям обсег срещу резиденцията на президента на Руската федерация в Новгородска област. Всички дронове бяха унищожени от системите за противовъздушна отбрана на руските въоръжени сили“, каза Лавров.

Още: Русия с нова, но вече изтъркана кампания: Европейците са фашисти, да пазим държавата си

Атаката дойде, след като по-рано Владимир Путин заяви, че Русия продължава да реализира плана си за завладяване на четири украински региона, чието анексиране обяви през 2022 г., и отбелязва стабилен напредък. „Целта за освобождаване на регионите Донбас, Запорожие и Херсон се реализира поетапно, в съответствие с плана за специалната военна операция. Войските напредват уверено“, каза Путин по време на телевизионна среща с командирите на руската армия.

Още: Лавров: Русия няма за какво да общува с ЕС. САЩ ги поставиха на място

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Сергей Лавров Владимир Путин резиденция война Украйна украински дронове
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес