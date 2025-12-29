Какво ще се случи с цените на имотите след еврото: Прогноза от голяма банка

Цените на имотите ще забавят темпа на растеж след въвеждането на еврото през 2026 година, като се очаква броят на сделките да остане до нивата, наблюдавани през настоящата 2025 година. Това прогнозират от "Банка ДСК" в свой анализ на имотния пазар в България. Пазарът на недвижими имоти у нас остава със стабилно търсене, което според експертите на банката ще продължи и през следващите 2-3 години.

Успокояване на пазара

През 2026 г. се очаква пазарът на имоти постепенно да се успокои, а поскъпването да стане по-умерено - с различна динамика в отделните региони на страната.

Според търговската банка при въвеждането на еврото в първите месеци на 2026 г. пазарът на имоти вероятно ще забави активността си, докато гражданите и инвеститорите се адаптират към новата единна валута.

Лихвите по кредитите ще останат най-ниските в Европейския съюз, като не се очакват значителни промени. Докато банковата система поддържа висока ликвидност, условията за отпускане на кредити ще останат благоприятни, посочват от банката.

Очаква се на пазара да се появят и нови глобални консултанти в сферата на недвижимите имоти. Това не би повлияло веднага върху цените, но е знак за пораждащ се интерес към българския пазар от играчи, които доскоро не присъстваха на национално ниво, се посочва още в анализа.

"Купувачите ще продължат да предпочитат качествени нови имоти с добра локация, социална среда и ниски разходи за поддръжка и сметки, тоест жилища с добра енергийна ефективност“, коментира Пламена Тотева, директор пазар "Ипотечни кредити” в Банка ДСК.

От банката посочват, че ще бъде предизвикателство за българския бизнес в строителството да увеличи предлагането на жилища, особено в големите градове, предвид ограничените площи и административните пречки. По-ниското покачване на цените, а дори задържане при някои типове строителство и квартали, може да стимулира собствениците на жилища, които са ги придобили с цел инвестиция, да ги предложат на пазара, прогнозират експертите.