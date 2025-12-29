Доналд, както винаги, демонстрира пълна политическа слепота: Шоуто в Маями беше безсмислено

Руският опозиционер и бивш депутат от Държавната дума Александър Невзоров отново не сдържа острия си език и в типичен стил коментира това, което всички наблюдавахме вчера - срещата във Флорида между американския президент Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски. Безсмислен спектатъл и еднолично шоу, в което Тръмп за пореден път показа пълна политическа слепота - категоричен бе Невзоров в телеграм канала си.

Ето какво написа той:

"Процесът на преговори е моноспектакълът на Тръмп. Всички останали участници са просто реквизит. Всяка политическа фигура от световна величина би му свършила работа.

Редът им е без значение. Важна е плавната им ротация и способността им да бъдат добър фон за Дони.

В този смисъл спектакълът в Маями мина успешно. Той нямаше никакъв смисъл, но и не се предполагаше да има.

Просто трябваше да задоволи цикличната нужда на Тръмп да блесне като световен миротворец.

Доналд, както винаги, демонстрира пълна политическа слепота, но този път беше мил и приветлив.

Дали слепотата му е истинска или се преструва? Най-вероятно старецът се опитва отчаяно да хитрува.

Той разбира отлично с каква мерзост си има работа в лицето на Путин и неговата Русия. Но!

Старото сърце на Тръмп копнее за голф, банкети и лъскави гащички.

И в същността си президентът на САЩ не е боец, а самохвалко.

Така че, не искайки да си разваля последните години, Тръмп остави справянето с руската проказа на бъдещите поколения."

