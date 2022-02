Приземиха аварийно самолет заради неадекватен пътник (ВИДЕО)

Полет 1775 на American Airlines от Лос Анджелис за Вашингтон кацна аварийно на летището в Канзас Сити, Мисури, поради проблемен пътник на борда. Свидетели разказаха пред вестника, че нарушителят на реда се е опитал да влезе в пилотската кабина, а след това и да напусне салона през един от аварийните изходи по време на полета.

Chatting with the pilot just now of #AA1775 great pilot he told me that we were 40 mins out of Kansas and he tried to bring us down as soon as possible as a man tried to get into the cockpit then tried to open the plane door. still on tarmac with FBI on scene. pic.twitter.com/jqoYnrJKCG