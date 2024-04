Нетаняху: Антисемитизмът в кампусите на САЩ наподобява Германия през 30-те години

Коментара направи израелският министър-председател Бенямин Нетаняху в социалната мрежа Х, цитиран от БГНЕС. Още: Сблъсъци с жертви и ранени на Западния бряг след изчезването на израелско момче (ВИДЕА)

Изявлението му идва след вълната от пропалестински протести, заляла голям брой от американските висши учебни заведения, като в кампуса на Университета на Южна Калифорния в Лос Анджелис (USC) бяха арестувани 93 души за „незаконно проникване“.

Пропалестинската демонстрация в USC е сред последните, които включват конфронтация между органите на реда и студенти, разгневени от нарастващия брой жертви във войната в Ивицата Газа.

Демонстрантите, сред които и редица студенти евреи, отрекоха случаите на антисемитизъм. Още:Пропалестински протести блокираха движението в САЩ

Нетаняху остро разкритикува някои ректори на засегнатите университети, описвайки реакцията им като „срамна“, тъй като не са осъдили категорично провеждането на подобни действия.

„Когато ги слушате, те казват не само "смърт за Израел, смърт за евреите“, но и „смърт за Америка“. А това ни казва, че тук има антисемитска вълна, която има ужасни последици“, добави премиерът.

Според него става въпрос за „експоненциално нарастване на антисемитизма в цяла Америка и в цялото западно общество, тъй като Израел се опитва да се защити от геноцидни терористи, които се крият зад цивилни“.

Той изрази дълбокото си възмущение относно факта, че „Израел фалшиво е обвиняван в геноцид, причиняване на глад и във всички възможни военни престъпления“, наричайки тези твърдения „голяма клевета“, и намеквайки, че подобни тактики са вече били използвани в Историята за да се „очерни еврейския народ“.

Нетаняху призова всички да се изправят срещу антисемитизма.

Anti-Semitism on campuses in the United States is reminiscent of what happened in German universities in the 1930s.



The world cannot stand idly by. pic.twitter.com/oHlwig1vCl