САЩ са унищожили два дрона на хутите

Изстреляната противокорабна ракета не е довела до никакви наранявания или щети, съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM), в изявление в X. Часове по-късно американските военни „успешно се сразиха и унищожиха един безпилотен надводен кораб (USV) и един безпилотен летателен апарат (UAV) в контролираните от хутите райони на Йемен“, заявява CENTCOM.

От ноември насам бунтовниците нанасят десетки ракетни удари и удари с безпилотни летателни апарати, насочени към корабоплаването, като заявиха, че действат в знак на солидарност с палестинците по време на войната между Израел и Хамас в Газа. Ракетната атака е била насочена към плаващия под флага на Либерия товарен кораб MSC DARWIN VI в Аденския залив, според Съвместния морски информационен център, който се ръководи от ръководената от Запада военноморска коалиция. „Корабът не е бил улучен“, заявява организацията.

Хутите предявиха претенции за удара, като твърдяха, че корабът е собственост на Израел. „Операцията постигна успешно целите си“, заявява военният говорител на хутите Яхя Сари в X, без да предостави доказателства. Сари казва също, че хутите „са изстреляли няколко балистични и крилати ракети“ към Израел. На 24 април бунтовниците се опитват да атакуват MV Yorktown, плаващ под американски флаг кораб, съобщават от CENTCOM.

От януари насам нападенията на хутите предизвикват ответни удари от страна на САЩ и Великобритания, както и разполагането на западни военноморски сили за противодействие на ударите по корабите, плаващи по оживените търговски маршрути.

April 25 Red Sea Update



At 9:52 a.m. (Sanaa time) on April 25, one anti-ship ballistic missile (ASBM) was launched from Iranian-backed Houthi terrorist-controlled areas of Yemen into the Gulf of Aden. There were no injuries or damage reported by U.S., coalition, or commercial… pic.twitter.com/YPhoMxP7PH