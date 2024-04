САЩ заплашиха Си Дзинпин със санкции, ако продължи да подкрепя Русия

Още: Путин потвърди, че ще посети Китай - ето кога

"Китай е основен доставчик на металорежещи машини, микроелектроника, нитроцелулоза, която е от решаващо значение за производството на боеприпаси, ракетно гориво и други стоки с двойна употреба, които Москва използва за изграждане на своята отбранителна индустриална база. За Русия ще бъде по-трудно да продължи настъплението си в Украйна без подкрепата на Китай", каза топ дипломатът на Щатите на брифинг след срещата си с президента Си Дзинпин в Пекин.

"Съединените щати са готови да предприемат нови мерки и да наложат санкции срещу Китай на фона на ситуацията в Украйна", заяви директно държавният секретар на САЩ.

Блинкен също така подчерта, че Пекин не може да поддържа добри отношения с ЕС, докато подкрепя най-голямата заплаха за европейската сигурност от Студената война насам.

Припомняме, че Си Дзинпин заяви в откриващата си реч на срещата с Блинкен, че Китай се радват да видят "проспериращи и процъфтяващи Съединени щати". Той призова госта си Америка и Китай да не бъдат съперници, а по-скоро партньори. По-рано днес Антъни Блинкен се срещна и с китайския външен министър Ван И.

I had an in-depth and substantive meeting today with People’s Republic of China Director Wang Yi. As part of our effort to responsibly manage competition, we discussed areas of difference, in addition to areas of shared interest — like counternarcotics — where we can build on… pic.twitter.com/uGkTh6FPqz