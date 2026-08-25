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САЩ обявиха "Ново село" за една от най-важните тренировъчни бази

25 август 2026, 17:35 часа 709 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на отбраната
САЩ обявиха "Ново село" за една от най-важните тренировъчни бази

Американската армия определя българския учебен полигон „Ново село“ като „безценен ресурс“ и една от най-ефективните и оперативно значими тренировъчни бази на НАТО. Това се посочва в публикация на Сухопътните сили на САЩ, посветена на базата и ролята ѝ за подготовката на съюзническите сили.

Според американските военни полигонът „Ново село“, разположен в центъра на източния фланг на НАТО, събира ежедневно три ключови елемента за американските сили в Черноморския регион – бойна готовност, единство на целите в Алианса и партньорство с местните общности. Именно тяхното съчетаване позволява на американските, съюзническите и българските сили да изграждат надеждно възпиране.

Подготовка в реална оперативна среда

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Мисията на Сухопътните войски на САЩ на „Ново село“ е свързана с поддържането на постоянна готовност и възможността военнослужещите да се обучават в среда, близка до реалните условия на бойното поле.

Подполковник Блеър Дауни, командир на 1-ви батальон, 36-и пехотен полк, определя полигона като „безценен ресурс“. По думите му той позволява да се изгражда бойна готовност непосредствено до мястото за обучение, без да се губят време и средства за преместване на цял батальон на големи разстояния.

Дауни посочва и географското разположение на полигона като едно от основните му предимства. Стрелковите райони, комплексът за огнева подготовка и обширните маневрени пространства се намират в непосредствена близост едни до други. Това ограничава необходимостта от продължително придвижване между отделните зони и позволява повече време за интензивна и непрекъсната подготовка.

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На „Ново село“ 12 военни полицаи от натовски държави са тренирали действия за контрол на тълпа и справяне с масови безредици. Демонстрациите са били част от международното тактико-специално учение „Отвъд хоризонта 26“. Още: Марк Рюте от България: Поставяте Украйна в позиция на силата дори без споразумение

Самият дизайн на тренировъчната зона позволява на формированията да провеждат в една обща среда различни видове подготовка – бойни стрелби с танкове и бойни машини „Брадли“, мисии със 155-милиметрови фугасни боеприпаси и стрелба от въздуха. Именно тази комбинация, според американската армия, превръща „Ново село“ в една от най-ефективните тренировъчни платформи на НАТО.

Полигонът разполага с около 3700 акра маневрено пространство, като зоната е приблизително 8 километра широка и 12 километра дълга. Американските военни го определят като една от най-динамичните и универсални тренировъчни зони в Европа.

„Самият терен – гъсти гори, стръмни възвишения и открито маневрено пространство – дава на всяко формирование истински проблем за решаване“, обяснява Дауни.

Той допълва, че разрешеното въздушно пространство позволява използването на безпилотни летателни апарати, когато това е предвидено в плановете за подготовка. Според него професионализмът на 7-мо командване за подготовка на Сухопътните войски на САЩ и на Българските сухопътни войски осигурява необходимата гъвкавост за провеждането на тренировките. Още: Марк Рюте на българска земя: Генералният секретар на НАТО кацна на учебния полигон "Ново село" (ВИДЕО)

Многонационална сила на източния фланг

Освен 1-ви батальон, 36-и пехотен полк, на учебния район е разположена и многонационалната бойна група на НАТО в България. Италия изпълнява ролята на рамкова държава, като в състава участват и контингенти от няколко балкански страни.

„Италианският принос към източния фланг на НАТО в крайна сметка е за превръщането на колективната отбрана от принцип в осезаема реалност“, казва полковник Матео Епифани, командир на 8-ми полк „Берсалиери“, разположен на „Ново село“.

По думите му целта на италианското присъствие в България не е просто поддържане на военно присъствие, а изграждане на надеждна, интегрирана и готова многонационална сила, способна да действа заедно със съюзниците още от първия момент. Още: Щета за милиони: Пет години фирма освобождавала горивото си от акциз с лъжа, че доставя на НАТО

Епифани посочва, че българският полигон предоставя възможности за подобряване на съюзническата, процедурната и в някои случаи техническата оперативна съвместимост.

Полигонът носи ползи и за региона

В американската публикация се подчертава, че значението на „Ново село“ не се изчерпва с военната подготовка. Според авторите сътрудничеството между американските сили и местните общности има и икономическо и обществено измерение.

Кметът на Сливен Стефан Радев, който ръководи общината от 2015 г., подчертава значението на отношенията между града и американската армия. Още: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте идва на полигон "Ново село"

„Като кмет на община Сливен съм доволен от тясното сътрудничество, което установихме с армията на САЩ в Учебния полигон „Ново село“, заявява Радев.

По думите му партньорството осигурява заетост на повече от 300 жители и създава значителни икономически възможности за региона. Той поставя акцент и върху човешките отношения между американските военнослужещи и местното население.

Като пример Радев посочва проведена през август кампания за кръводаряване, в която 60 американски военнослужещи са дарили доброволно кръв на Регионалния център по трансфузионна хематология.

От американската армия обобщават, че развитието на „Ново село“ демонстрира устойчивостта и сплотеността на НАТО. Още: Ротация на българския контингент от състава на Многонационалната бойна група в България

„Тъй като Алиансът продължава да се адаптира към развиващите се предизвикателства, „Ново село“ ще остане незаменима платформа за генериране на надеждни бойни сили и поддържане на колективната сигурност на източния фланг“, пишат от Сухопътните сили на САЩ.

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Ново село военен полигон „Ново село“
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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