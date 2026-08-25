За първи път: Британец загина във войната в Украйна, сражавайки се за Путин

Мъж от Южен Йоркшир е първият британски гражданин, загинал, докато се е сражавал на страната на Русия във войната ѝ срещу Украйна. 33-годишният рибар от Барнзли Брадли Таунзънд напуснал Великобритания през април, за да се присъедини към руските сепаратисти в източния украински регион Донбас и да им помогне в нахлуването им в Украйна, въпреки че не е имал предишен боен опит, нито пък роднински връзки в Източна Европа.

Заедно с 49-годишния Бен Стимсън и 39-годишния Ейдън Минис, на Таунзънд му било предоставено руско гражданство за участието му във военната кампания на страната.

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Убит от дрон

Смята се, че той е бил убит от дистанционно управляем дрон с изглед от първо лице (FPV) близо до Лиман в Донецка област. Това е станало на 10 юни. Таунзънд се появява във видеоклипове, публикувани в социалните мрежи от проруски профили, включително един, който изглежда, че принадлежи на Стимсън. Този британец е бил вкаран в затвора във Великобритания през 2015 г. – преди пълномащабната руска инвазия – за това, че е пътувал, за да се присъедини към проруските войски и да се бие в региона.

Въпреки че за смъртта на Таунзънд се съобщи едва в понеделник, непотвърдени съобщения, че е бил убит, започнаха да циркулират още през юни. Едно проруско съобщение го описва като „воин в свещена война“, който е „пожертвал живота си за каузата“.

First known British national killed fighting for Russia



Bradley Townsend, 33, from Barnsley, was killed in Ukraine’s Donetsk region on June 10, according to BBC News Ukraine — reportedly in an FPV drone strike.



He had no previous military experience and spent around 10 weeks on… pic.twitter.com/6GdhPt4TWE — NEXTA (@nexta_tv) August 25, 2026

В родния му Йоркшир смъртта му е посрещната с тъга и разочарование. Таунзънд, за когото се смята, че се е борил с психически проблеми и зависимост, е бил „нормален човек“, който е бил „индоктриниран“ от хора, които „са видели уязвимостта му като възможност да го вербуват за извратената си кауза“, пише един негов приятел. Друг заявява, че той е бил „подложен на промивка на мозъка“ от сънародниците си, които също са дезертирали, предава The Guardian.

Таунзънд, който според информациите е казал на семейството си, че заминава за Румъния, когато напуснал Великобритания през април, е защитил решението си да отиде в Русия, като е признал, че ще бъде „преследван“, ако някога се върне у дома.

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В публикация в социалните мрежи той пише: „Дойдох с мисълта, че вероятно няма да мога да се върна у дома. Ако се върна, със сигурност ще бъда преследван. Не съм тук за самоубийствена мисия, но разбирам, че това може да се случи. Това беше мое собствено решение, никой не ме е принуждавал".