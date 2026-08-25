За първи път: Британец загина във войната в Украйна, сражавайки се за Путин

Мъж от Южен Йоркшир е първият британски гражданин, загинал, докато се е сражавал на страната на Русия във войната ѝ срещу Украйна. 33-годишният рибар от Барнзли Брадли Таунзънд напуснал Великобритания през април, за да се присъедини към руските сепаратисти в източния украински регион Донбас и да им помогне в нахлуването им в Украйна, въпреки че не е имал предишен боен опит, нито пък роднински връзки в Източна Европа.
Заедно с 49-годишния Бен Стимсън и 39-годишния Ейдън Минис, на Таунзънд му било предоставено руско гражданство за участието му във военната кампания на страната.
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Убит от дрон
Смята се, че той е бил убит от дистанционно управляем дрон с изглед от първо лице (FPV) близо до Лиман в Донецка област. Това е станало на 10 юни. Таунзънд се появява във видеоклипове, публикувани в социалните мрежи от проруски профили, включително един, който изглежда, че принадлежи на Стимсън. Този британец е бил вкаран в затвора във Великобритания през 2015 г. – преди пълномащабната руска инвазия – за това, че е пътувал, за да се присъедини към проруските войски и да се бие в региона.
Въпреки че за смъртта на Таунзънд се съобщи едва в понеделник, непотвърдени съобщения, че е бил убит, започнаха да циркулират още през юни. Едно проруско съобщение го описва като „воин в свещена война“, който е „пожертвал живота си за каузата“.
First known British national killed fighting for Russia— NEXTA (@nexta_tv) August 25, 2026
Bradley Townsend, 33, from Barnsley, was killed in Ukraine’s Donetsk region on June 10, according to BBC News Ukraine — reportedly in an FPV drone strike.
He had no previous military experience and spent around 10 weeks on… pic.twitter.com/6GdhPt4TWE
В родния му Йоркшир смъртта му е посрещната с тъга и разочарование. Таунзънд, за когото се смята, че се е борил с психически проблеми и зависимост, е бил „нормален човек“, който е бил „индоктриниран“ от хора, които „са видели уязвимостта му като възможност да го вербуват за извратената си кауза“, пише един негов приятел. Друг заявява, че той е бил „подложен на промивка на мозъка“ от сънародниците си, които също са дезертирали, предава The Guardian.
Таунзънд, който според информациите е казал на семейството си, че заминава за Румъния, когато напуснал Великобритания през април, е защитил решението си да отиде в Русия, като е признал, че ще бъде „преследван“, ако някога се върне у дома.
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В публикация в социалните мрежи той пише: „Дойдох с мисълта, че вероятно няма да мога да се върна у дома. Ако се върна, със сигурност ще бъда преследван. Не съм тук за самоубийствена мисия, но разбирам, че това може да се случи. Това беше мое собствено решение, никой не ме е принуждавал".