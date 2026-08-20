The Guardian пише за Радев като за десен популист: Двата стола, на които седи българският премиер

Британското издание The Guardian пише за българския министър-председател Румен Радев като за десен популист, като говори за двата стола, на които седи във външната политика. Изданието започва материала си със случка преди девет години в българското село Българи, когато бразилска туристка се приближила до облечен в ежедневни дрехи мъж на средна възраст, заобиколен от охранители, случайни минувачи и фотографи.

"Кой сте? Защо сте важна личност?", попита тя. "Не съм чак толкова важен", отвърна той. Тя повтори въпроса и той призна: "Аз съм президентът".

Мястото на Орбан в ЕС?

Сега, през 2026 г., десният популист (формулировката на The Guardian) Румен Радев вече не е президент, а министър-председател – по-влиятелната от двете длъжности (в България), – след като партията му "Прогресивна България" спечели убедително мнозинство на изборите през април. Докато мнозина в Европа си отдъхнаха през онзи месец заради края на управлението на Виктор Орбан в Унгария, други се питаха дали Радев няма да се превърне в следващия основен източник на сътресения в ЕС, пише The Guardian.

Снимка: БГНЕС

Според редица анализатори, първите му месеци на власт са показали насоченост към външна политика, основана на прагматични сделки със САЩ и Европа, както и някои първоначални стъпки, които биха могли да се тълкуват като обслужващи интересите на Русия.

През май България преустанови военната си помощ за Киев, като Радев заяви, че според него украинската кауза е "обречена". Когато 36 държави се присъединиха към инициативата за създаване на специален трибунал, който да съди Русия за нахлуването ѝ в Украйна, България не се включи.

По време на посещение в Париж на националния празник на Франция – Деня на Бастилията, – Радев изтегли България от "Коалицията на желаещите", заявявайки, че страната му не разполага с капацитет да помага на Украйна и че военната подкрепа само ще удължи войната. А точно тогава имаше важна среща на коалицията и то точно в Париж.

Няколко дни по-късно България се съгласи да приеме във военната база "Безмер" до осем американски самолета-цистерни за дозареждане във въздуха в подкрепа на операциите на САЩ в Близкия изток. ОЩЕ: Обещал ли е нещо Радев на Кремъл? Анализатори разкодират изказването на Сергей Лавров към властта

"Той вече е неудобен лидер за Европа"

"Той вече е неудобен лидер за Европа, тъй като действията му изненадват европейците – предвид факта, че в продължение на много години, въпреки вътрешните си предизвикателства, България следваше проевропейски курс", заяви Мария Симеонова, ръководител на софийския офис на Европейския съвет за външна политика.

Тя казва, че макар да потвърждава ангажираността на България към ЕС и НАТО, Радев отдалечава страната от формиращата се европейска архитектура за сигурност, като същевременно се надява да продължи да се ползва от гаранциите за сигурност на САЩ. "Очевидно липсва каквато и да е идеологическа последователност в начина, по който той води външната политика през тези първи месеци. И това става много видимо сега", смята Симеонова.

Двата стола на премиера

Междувременно министър-председателят, който досега не бе изразявал категорични възгледи относно вярата, религията или църквата, вече демонстрира близост с православното християнство. През юни "Прогресивна България" подкрепи "Похода за семейството" – събитие в защита на традиционните семейни ценности, позиционирано като пряка противоположност на "София Прайд", който се проведе в същия ден. Радев също така заплаши да наложи вето върху 21-вия пакет от санкции на ЕС срещу Русия заради войната ѝ в Украйна, който включваше мерки срещу главата на Руската православна църква – патриарх Кирил. ОЩЕ: "Времето на кръстоносните походи приключи": Радев защити руския патриарх Кирил и позицията да не налагаме санкции

"Не се интересувам от руския патриарх като личност", заяви Радев пред журналисти: "Интересува ме фактът, че той е глава на Руската православна църква, която е източноправославна, точно както и нашата църква. Загрижен съм за милионите хора, които принадлежат към тази църква". Източник, близък до Българската православна църква, пожелал анонимност, за да запази отношенията си с патриарха, коментира, че скорошното сближаване на Радев с църквата е чисто политически ход. "Той няма нищо общо с църквата и религията. Това е 100% политика", каза източникът: "Според мен това беше просто жест към Москва. Няма никаква практическа полза нито за България, нито за самия Радев". Димитър Керанов, гост-изследовател в German Marshall Fund, отбеляза, че Радев "седи на два стола" с проевропейските и проруските си изказвания, опитвайки се да угоди на разнородния си електорат.

Според него обаче тази тактика няма да бъде успешна. "В българския език има една поговорка: Който седи на два стола, пада. Мнението ми е, че ако продължава така, рано или късно това ще се обърне срещу него", вярва Керанов. ОЩЕ: Politico вкара Румен Радев в клуба на лидерите, променящи играта в ЕС