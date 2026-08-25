Радостин Василев се кандидатира за президент

Партия МЕЧ издига лидера си Радостин Василев за кандидат за президент, а Красимир Манов – за вицепрезидент. Това съобщи Христо Расташки във видеообръщение, публикувано от партията.

Манов беше депутат от парламентарната група на МЕЧ в 51-вото Народно събрание и член на Комисията по енергетика.

„Благодаря изключително много на Изпълнителния съвет за доверието. Това е най-голямата отговорност, която поемам като лидер на политическа партия и като човек, който милее за своята родина“, заяви Василев. Още: Радостин Василев: Напускането на Сарафов е дирижирано от хората на Радев

По думите му президентът трябва да бъде „гласът на хората“ и обединител на нацията.

„Нашата нация изстрада достатъчно лъжи. Целият ми политически път, а и не само политическият, е бил борба за истината. Тази истина, която много трудно се приема от хората, но която в крайна сметка ще направи голямата промяна в България“, каза лидерът на МЕЧ.

Василев заяви, че вярва в шансовете си за успех и в подкрепата на екипа, който стои зад него. Още: Радостин Василев след вота: Оставаме най-голямата извънпарламентарна партия (ВИДЕО)

„Вярвам, че имам сили да успея. Вярвам, че зад себе си имам много сериозен екип. Благодаря на моята партия, на екипа, с който работя, и се надявам след тези избори да покажем, че нашият глас има значение, че нищо не е предопределено предварително и че е време сами да решаваме нашата съдба“, допълни той.