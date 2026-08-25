Чистката на „Алианц Арена“ продължава: Байерн праща ненужен в тим от Ла Лига

Браян Сарагоса ще се присъедини към Еспаньол под наем от Байерн Мюнхен. Това съобщи италианският спортен журналист и трансферен гуру Фабрицио Романо. Според информациите испанският клуб ще подпише с 24-годишния халф, като в договора му ще има и опция за откупуване. Постоянен трансфер би струвал на Еспаньол 8 милиона евро.
Браян Сарагоса така и не успя да се наложи в Байерн
🚨🔵⚪️ Bryan Zaragoza to Espanyol from FC Bayern will happen with the following conditions due to Financial Fair Play.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2026
Initial loan, buy option clause at €8m that could become mandatory under certain conditions (appearances this season). 🇪🇸 pic.twitter.com/h4xB4fSKZF
През миналия сезон испанецът игра под наем в Селта Виго и Рома. Римският отбор имаше възможност да закупи Сарагоса при определени условия, но в крайна сметка той се върна в мюнхенския клуб през лятото.
Браян Сарагоса премина в Байерн от Гранада през 2024 година. Полузащитникът има 3 мача и 1 гол за Испания след дебюта си през 2023 година.
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