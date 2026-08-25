Здравният министър уволни зам.-министър и двама директори заради забавени застраховки на линейки

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова е поискала оставките и е освободила от длъжност зам.-министър д-р Ивиан Бенишев, директора на дирекция "Спешна медицинска помощ" Даниел Петров и директора на дирекция "Обществено здраве" Илия Тасев.

Причината е забавена процедура за сключване на задължителните застраховки "Гражданска отговорност" и "Автокаско" за линейките на Спешна помощ и автомобилите на Регионалните здравни инспекции.

По думите на Ивкова подготовката за процедурата е трябвало да започне още през есента на 2025 г., но вместо това между отделните дирекции е водена продължителна кореспонденция. Още: Управляващите с огромна амбиция за Националната детска болница: Здравният министър се ядоса на голия терен

"Рискът за застраховките щеше да започне от средата на септември месец тази година. Което си представяте какво означава – автомобилите да останат в гаражите", заяви министърът. Тя уточни, че е научила за проблема едва вчера.

Спешно търсят застраховки за линейките

Сега здравното министерство започва спешно събиране на оферти, за да бъдат осигурени необходимите застраховки на линейките до края на годината. Паралелно ще бъде стартирана процедура за всички видове застраховки за 2027 г.

Ивкова подчерта, че Бенишев е отговарял пряко за спешната медицинска помощ. Още: Откриха нарушения в обществената поръчка за Националната детска болница

"Г-н Ивиан Бенишев е ресорен заместник-министър за спешна медицинска помощ включително, преди заемането на този пост е заемал и поста директор на дирекция "Спешна медицинска помощ". Т.е. носи пряка отговорност за функционирането на спешната медицинска помощ в страната", заяви тя.

По думите ѝ законът позволява на Бенишев да се върне на предишната си длъжност, но министърът се надява той да не се възползва от тази възможност.

Ивкова: Системата има нужда от промяна

Здравният министър посочи, че администрацията е наясно колко време отнемат обществените поръчки – от изготвянето на инициативния доклад до сключването на договор са необходими най-малко шест месеца.

Според Ивкова случаят показва необходимостта от планираната административна реформа в системата на спешната помощ.

Тя отново защити идеята за създаване на Национален център за спешна медицинска помощ, който да обедини административните, организационните и процедурните функции, свързани с работата на системата. Още: Без тежки и бавни процедури: Правителството вижда детската болница като приоритет

"Този случай показва колко е необходима промяната", коментира министърът.

Втори заместник-министър напуска

С освобождаването на Ивиан Бенишев Катя Ивкова се разделя с втори свой заместник от началото на мандата на правителството.

Преди около десет дни другият ѝ заместник – проф. Петко Салчев, напусна поста, без да бъдат посочени официално причините.

На негово място беше назначен бившият директор на ВМА-Плевен полк. д-р Николай Вълов, който пое ресора лекарствена политика в Министерството на здравеопазването.