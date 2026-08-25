Тревога в тим от Първа лига: Миналия сезон се бореше за място в Европа, а сега - за оцеляване

Един от емблематичните клубове в Първа лига е принуден да свиква с новата реалност. Става въпрос за Локомотив Пловдив, който започна новия сезон по катастрофален начин. "Смърфовете" записаха пет загуби в първите си шест мача от кампанията. Те допуснаха поражение от Лудогорец, Спартак Варна, Левски, Дунав Русе и Арда Кърждали. Единственият им успех дойде във втория кръг срещу Септември София с 2:1.

Треньорът на Локо Пловдив: Борим се за оцеляване

Тези резултати отреждат на Локо Пловдив 12-а позиция във временното класиране, на една точка от дъното. След последния мач на тима, загубен с 0:1 от Арда Кърджали, старши треньорът на "смърфовете" Душан Косич призна тъжната истина. Словенският специалист заяви, че през настоящия сезон основата цел пред неговия отбор ще бъде да запази мястото си в елита. Макар че тези думи се струват прибързани, имайки предвид, че са минали само шест кръга, ясно говорят за ситуацията на "Лаута".

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"Трябва да приемем новата реалност", каза Косич след поражението от Арда. "Борим се за оцеляване и ще видим какво ще стане. Трябва да намерим решения. Всеки мач в първенството е изключително труден." Представянето на Локомотив Пловдив е в рязък разрез спрямо това от миналия сезон. Тогава "смърфовете" завършиха на 5-а позиция в Първа лига и се бореха за участие в Европа. Уви, те не успяха да се класират за евротурнирите, след като загубиха от ЦСКА на финала за Купата на България, а след това и от Лудогорец в баража за Лигата на конференциите.

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