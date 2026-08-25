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"Новия Стоичков": В Сърбия останаха впечатлени от български национал, избухнал в дебюта си

25 август 2026, 17:46 часа 747 прочитания 0 коментара
Снимка: Guliver/GettyImages
"Новия Стоичков": В Сърбия останаха впечатлени от български национал, избухнал в дебюта си

Българският национал Кристиян Балов попадна под светлините на прожекторите след невероятното си представяне в дебюта си за Цървена звезда. 20-годишният халф изигра ключова роля при победата на своя тим с 4:0 над Чукарички. Преди този двубой бившият играч на Славия беше пренебрегван от старши треньора и не беше записал нито една минути, откакто подписа с клуба в началото на лятото. Балов най-накрая получи шанс и не разочарова.

В Сърбия се прехласнаха по Кристиян Балов

Балов обра заглавията в западната ни съседка, след като избухна с гол и асистенция в дебюта си. В 47-а минута от двубоя с Чукарички българинът удвои преднината на Цървена звезда, след като излезе сам срещу вратаря и реализира. Девет минути по-късно той центрира на далечната греда, където кипърският му съотборник Лоизос Лоизу бе точен за 3:0. Медиите в Сърбия останаха силно впечатлени от представянето на родния национал, а феновете не се забавиха да го нарекат "Новия Стоичков".

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Кристиян Балов

Добрата игра на Балов не остана незабелязана и от треньора на "звездашите" Алберт Риера. Наскоро испанският специалист пое поста от напусналия Деян Станкович. Бъдещето на българския национал под ръководството на сърбина се очертаваше на пейката, но след идването на Риера има надежда за него. След силното му представяне в дебюта, специалистът призна, че с повече игрово време Балов ще може да разгърне потенциала си: "Сигурен съм, че при този начин на игра Балов може напълно да разгърне възможностите си."

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Цървена звезда Кристиян Балов
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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