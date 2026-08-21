Нещо се предлага, никой не знае: Управленският хаос на Радев

Имаше спекулации, че част от управленската програма на "Прогресивна България" е писана с изкуствен интелект. Нищо чудно. Защото част от естествения интелект на партията изобщо не знае за какво става въпрос.

Или поне в сектор образование.

Управляващите дадоха своя принос в борбата за реформирано и ефективно образование, публикувайки официалните си предложения за промени в Закона за училищното и предучилищно образование, както и в Закона за висшето образование.

Оказва се обаче, че едно е да предложиш нещо, а съвсем друго - то да стигне до съпартийците и отговорните длъжностни лица. За обществеността и простосмъртните изобщо не става въпрос.

Управленският хаос на Радев и сие е толкова абсурден, че се натъкваме на куриози - да има официално предложение, а министър и висши партийци да се държат така, сякаш чуват за него за пръв път от медиите.

Още: The Guardian пише за Радев като за десен популист: Двата стола, на които седи българският премиер

"АКО има такива идеи"?

Първи пример - военното обучение.

"Прогресивна България" на практика предлага връщане на военното обучение в училищата. В управленската програма е залегнала идеята за придобиване на първоначални знания по военна подготовка и възпитание в родолюбие. По план "ще бъде насърчено прилагането на образователни иновации, свързани с: възпитание в родолюбие, съхраняване на историческата памет за българската армия, придобиване на първоначални знания и умения по военна подготовка и др. чрез национална програма "Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия".

На брифинг с журналисти обаче образователният министър Георги Вълчев изглеждаше искрено изненадан от въпроса.

"На този етап не сме обсъждали такова нещо. АКО има такива идеи, това ще бъде обсъждано на отраслови съвети и на обществени обсъждания, но на този етап не сме обмисляли подобна мярка", беше неговият отговор.

Източник: БГНЕС

Как "АКО", г-н министър? Управляващата партия, издигнала ви до отговорник за образованието в страната, го предлага официално. Вие не знаете ли? Те знаят ли, че Вие не знаете? Някой знае ли изобщо какво се случва? Тези предложения имат ли реална тежест или са само за пълнеж на страници? Някой мисли ли действително да ги прилага?

За какво говори фактът, че министърът не знае, че правителството му предлага разни неща в неговия сектор публично и официално? За какво говори фактът, че според министъра една мярка не е обмисляна, а според правителството, от което е част, тя не просто е обмисляна, а е намерение, което да се реализира?

При всички положения, не говори за управленски хаос и неадекватност, в никакъв случай!

Още: Методиев: По-дезориентиран, жалък и безавторитетен премиер, президент и министри не сме имали

"Не вярвам"

Образователният министър има и друг брат по съдба - Петър Витанов, председателят на парламентарната група на "Прогресивна България".

Пред Actualno.com той коментира едни от най-спорните предложения на партията му в сектор образование. Официални публикувани предложения за изменения на закони.

Първото му объркване дойде по отношение на предложението родители на деца от подготвителните групи в детските градини да подлежат на глоба, ако детето им отсъства повече от 30% от учебното време. Без допълнителни пояснения - извинени, неизвинени отсъствия, уважителни, неуважителни причини, боледувания.... Просто така - пляснат един фиксиран текст, без условности и разяснения, който би направил от почти всички родители престъпници.

"Трябва да се запозная, изрезки от социалните мрежи не мога да коментирам. Не вярвам, че ще се допусне грешката тези хипотези да не бъдат предвидени от законодателя", отговори Витанов.

Г-н Витанов, това не са "изрезки от социалните мрежи". Това са вашите официални предложения за законови промени. На Вашата партия, на Вашето правителство. Те не са плод на тълкувания, обвинения или лично мнение. Те са партийна визия и политика. И на Вас може да не Ви се вярва, но са истина. И на нас не ни се вярва, но уви.

Председателят на парламентарната група на ПБ беше изнедадан и от друг наш въпрос - за предложението стипендии да получават само студентите редовно обучение, държавна поръчка. Нещо, срещу което принципно има съдебно решение против. Витанов предположи, че ходът на правителството "най-вероятно ще бъде съобразен със съдебното решение", като накрая просто прекрати дискусията с обявлението, че всички тези неща не са приети и гласувани.

Г-н Витанов, те не са приети, просто защото чисто процедурно все още не им е дошло времето. Иначе, "Прогресивна България" има пълно мнозинство и съответно - възможността каквото и да измисли, да си го приеме.

За създалата се ситуация има няколко варианта за обяснение. Или някакви хора не четат предложенията на собственото си правителство, или никой не ги е информирал за тях. Или пък предложенията са толкова необмислени, че са минали покрай някой чиновник, попадайки в публичното пространство за обществено обсъждане, а в последствие в самата ПБ разбират какви глупости са измислили. Или пък някой по върховете прокарва еднолично политики и идеи, без експертна оценка, консенсус или дискусия, и без да се интересува дали партийните кадри или ресорните министерства са съгласни. При всички положения, мазалото е пълно.

По върховете на "Прогресивна България" духат разни ветрове, които отвяват надалеч принципно необходимата комуникационна адекватност в изпълнителната власт. И външният, и финансовият, и образователният министър станаха жертви на политическата какафония, в която управлява Радев. Този подход е заплаха за националната сигурност. Защото едни стипендии и военно обучение ще преглътнем. Утре обаче във властта ще има неразбория за нещо по-сериозно - бюджет, мир. И тогава това, че някой пак нещо не е разбрал, може да ни струва скъпо - ОЩЕ: Действително комуникацията на това правителство не е добра

Автор: Десислава Любомирова