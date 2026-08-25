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Скоростна модернизация в БДЖ: Нови влакове "Алстом" тръгват из България до дни

25 август 2026, 17:54 часа 691 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на транспорта и съобщенията
Скоростна модернизация в БДЖ: Нови влакове "Алстом" тръгват из България до дни

Два нови влака "Алстом" влизат в редовна експлоатация до дни, обяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев на Централна гара София. Там той представи първия електрически мотрисен влак "Алстом", като у нас са доставени още 10 влака, а до април 2027 г. се очакват още 23. На събитието присъстваха още заместник министър-председателят по управление на европейските средства Атанас Пеканов, заместник-министър Цвета Тимева, президентът на "Алстом" за Европа Андрю ДеЛеоне и ръководствата на БДЖ и НК "Железопътна инфраструктура".

Снимка: Министерство на транспорта и съобщенията

Министър Пеев подчерта, че мотрисите на "Шкода" и "Алстом" са първите доставки на нов подвижен състав от 20 години. "При осигурено финансиране имаме възможност да закупим и допълнителни влакове, което ще ускори програмата за модернизация на подвижния състав. Нашият екип работи денонощно, за да бъдат влаковете доставени, тествани и сертифицирани в срок", заяви транспортният министър.

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"Наред с новите влакове трябва да имаме добра инфраструктура и съвременни системи за безопасност. Работим активно и за повишаване на сигурността във влаковете. Създадена е работна група с участието на МВР, която ще задейства необходимите оперативни процедури за по-добро взаимодействие между институциите", каза още Георги Пеев.

Той посочи, че новите влакове на "Алстом" трябва да бъдат използвани ефективно и да обслужват и по-дълги направления, включително линията до Бургас.

Проектът е бил под риск

Снимка: Министерство на транспорта и съобщенията

Вицепремиерът Атанас Пеканов отбеляза, че проектът е бил под риск, но днес вече дава възможност за значително подобряване на качеството и комфорта на железопътния транспорт. "През следващите три месеца ще се работи по Социалния план за климата, по който България очаква да получи около 3 млрд. евро, като значителна част от средствата ще бъде насочена към транспорта и повишаването на енергийната ефективност", каза Пеканов.

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Снимка: Министерство на транспорта и съобщенията

"Този влак беше предоставен в рекордно кратки срокове и е добър пример за това как българското правителство се възползва от възможностите на европейските фондове", заяви Андрю ДеЛеоне, президент на "Алстом" за Европа. "Всеки състав е с шест вагона и капацитет от 325 пътници, 100% климатизиран и разполага с място за велосипеди", каза Делеоне и добави, че поддръжката ще се извършва в България, в специално изградено депо, като около 50 български инженери и служители ще се грижат за влаковете.

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БДЖ влак Влакове Георги Пеев Алстом
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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