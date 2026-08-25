Няма бензин: Русия за първи път е купила от НАТО

За първи път в историята Русия е закупила бензин от Турция - държава, на която от дълги години доставяше суров нефт и гориво. Според вестник „Коммерсант“ първият танкер, превозващ до 50 000 метрични тона турски бензин, се очаква да пристигне в едно от руските пристанища на Балтийско море до края на август. Горивото се транспортира от танкера Wendrix, който фигурира в санкционните списъци на Европейския съюз, Обединеното кралство и Швейцария и е бил натоварен в турското пристанище Мерсин.

Това вече е петата пратка вносен бензин за Русия от юли насам, отбелязва бизнес изданието. В началото на август в Мурманск беше разтоварен първият танкер с бензин от Индия. Той беше изпратен от рафинерията „Вадинар“, половината от която е собственост на „Роснефт“. Русия е закупила бензин и от Мароко, макар че истинският му произход остава неизвестен, тъй като единствената нефтопреработвателна рафинерия в страната е затворена още през 2015 г.

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Преди покупката от Турция няма публично документирани данни, че Руската федерация някога е закупувала бензин от друга държава членка на НАТО.

Нова вълна на недостиг на бензин в Русия и планове за увеличаване на вноса

През август Русия планира да увеличи покупките си на вносно гориво до 270 000 тона, съобщиха по-рано източници на Reuters. Около една трета от този обем ще дойде от Индия, която по принцип купува руски петрол с отстъпка. Останалите пратки се състоят от нефтопродукти, които са били претоварени от един танкер на друг край бреговете на Южна Корея и Малайзия.

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🚨 Russia has started buying gasoline from NATO



According to S&P Global Commodities at Sea and other vessel-tracking services, the Wendrix tanker departed from the Turkish port of Mersin for Russia several days ago. The vessel, carrying around 200,000 barrels of gasoline, has… pic.twitter.com/HjqtgZipBN — NEXTA (@nexta_tv) August 25, 2026

Според Дмитрий Прокофиев, директор по външни комуникации в NEFT Research, вътрешното производство на бензин в Русия понастоящем покрива едва 65–75% от потреблението. Обемът на нефтопреработката в страната остава близо до най-ниските си нива за последните две десетилетия и е с около една трета под сезонната норма - приблизително 4 милиона барела на ден.

Нова вълна от недостиг на гориво вече е обхванала поне 14 региона в Русия, включително Москва, където пред бензиностанциите отново се образуват опашки. Големите петролни компании са наложили ограничения върху продажбите на гориво. Официални ограничения върху продажбите на бензин са в сила в регионите Липецк, Калуга, Оренбург, Ленинград и Самара, както и в Трансбайкалския край.

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Според услугата GdeBenz към 16 август над 70% от руските бензиностанции нямаха бензин или дизелово гориво. През изминалата седмица този процент се е повишил с 13 процентни пункта.

Ударите на украинските дронове са в генезиса на кризата

Причината за всичко това - от началото на август поне пет руски нефтопреработвателни завода са спрели производството на гориво поради удари на украински дронове. През септември руските петролни компании няма да могат да компенсират недостига чрез вътрешно производство - дори при оптимистичен сценарий производството на гориво ще се увеличи само с 10–15%, съобщават източници от бранша пред „Коммерсант“.

В същото време настоящите обеми на вноса също няма да могат напълно да компенсират недостига, твърди Прокофиев от NEFT Research.

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Според Reuters разходите за товарни превози в Русия се повишават поради ударите по нефтопреработвателните заводи.