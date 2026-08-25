Гръцки танкер е ударен в Ормузкия проток (ВИДЕО)

Гръцки танкер е бил ударен от снаряд край бреговете на Оман в понеделник, губейки задвижване в Ормузкия проток, след като претърпя повреда в машинното си отделение, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на морските власти. Плаващият под флага на Либерия кораб „Метро Венециан“ е бил ударен на около 9 морски мили североизточно от Аш Шишах, в рамките на контролирания от Оман корабен коридор през стратегическия воден път.
//The Wire//2300Z August 24, 2026//— S2 Underground (@s2_underground) August 25, 2026
//ROUTINE//
//BLUF: BODY DUMP SITE LOCATED IN OREGON. MARITIME TRAFFIC IN MIDDLE EAST REMAINS STAGNANT AS HOUTHIS STRIKE SHIP IN RED SEA. RENO WILDFIRE CONTINUES TO THREATEN SUBURBS.//
-----BEGIN TEARLINE-----
-International Events-
Red… pic.twitter.com/HE7xLXaDn1
Какво се случи с екипажа?
Според Службата за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO), екипажът е в безопасност и няма признаци на замърсяване. Властите разследват инцидента, а корабите в района са посъветвани да проявяват повишено внимание и да съобщават за подозрителна активност.
Продуктовият танкер с товароподемност 115 000 тона е доставен през 2025 г. и се управлява от базираната в Гърция Metrostar Management.
„Метро Венециан“ е петият кораб, свързан с Гърция, за който се съобщава, че е бил ударен в района на Ормузкия проток за малко повече от месец. ОЩЕ: Тече петрол: САЩ са отворили таен коридор през Ормузкия проток