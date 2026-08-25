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Гръцки танкер е ударен в Ормузкия проток (ВИДЕО)

25 август 2026, 17:34 часа 770 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Гръцки танкер е ударен в Ормузкия проток (ВИДЕО)

Гръцки танкер е бил ударен от снаряд край бреговете на Оман в понеделник, губейки задвижване в Ормузкия проток, след като претърпя повреда в машинното си отделение, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на морските власти. Плаващият под флага на Либерия кораб „Метро Венециан“ е бил ударен на около 9 морски мили североизточно от Аш Шишах, в рамките на контролирания от Оман корабен коридор през стратегическия воден път.

 

Какво се случи с екипажа?

Според Службата за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO), екипажът е в безопасност и няма признаци на замърсяване. Властите разследват инцидента, а корабите в района са посъветвани да проявяват повишено внимание и да съобщават за подозрителна активност.

Продуктовият танкер с товароподемност 115 000 тона е доставен през 2025 г. и се управлява от базираната в Гърция Metrostar Management.

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„Метро Венециан“ е петият кораб, свързан с Гърция, за който се съобщава, че е бил ударен в района на Ормузкия проток за малко повече от месец. ОЩЕ: Тече петрол: САЩ са отворили таен коридор през Ормузкия проток

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Снаряд Гърция Танкер Ормузки проток война Иран
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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