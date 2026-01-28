"Следващите пет години ще са много тежки": Бил Гейтс с плашеща прогноза за бъдещето

Филантропът Бил Гейтс написа отворено писмо, в което предупреждава за предизвикателствата, пред които е изправено бъдещето на човечеството. "Следващите пет години ще бъдат трудни, докато се опитваме да се върнем на правилния път и да работим за разширяване на новите средства за спасяване на човешки живот", обясни магнатът. Това, което тревожи Бил Гейтс, е, че през 2025 г., според него, смъртните случаи на деца под петгодишна възраст са се увеличили за първи път през този век: "Те са се увеличили от 4,6 милиона на 4,8 милиона, което се дължи на по-малката подкрепа от богатите страни към бедните страни."

Според него ключът е да се възстановят "бюджетите за помощ". Този сценарий обаче не кара Бил Гейтс да рисува мрачна дългосрочна картина, тъй като го счита за напълно управляем. "Оставам оптимист за дългосрочното бъдеще. Въпреки това колко трудно беше миналата година, не мисля, че ще се върнем към тъмните векове", прогнозира той.

До 2040 г. смъртните случаи от ХИВ или СПИН могат да бъдат елиминирани

Научните и технологичните иновации са ключът за Бил Гейтс към изграждането на по-добро бъдеще за децата. За да илюстрира това, филантропът разсъждава върху въздействието на ХИВ или СПИН върху населението: "Диагнозата ХИВ беше смъртна присъда. Днес, благодарение на революционните лечения, човек с ХИВ може да очаква да живее почти толкова дълго, колкото човек без вируса. До 2040 г. новите иновации могат практически да елиминират смъртните случаи от ХИВ/СПИН."

Трите "ключови въпроса" за Бил Гейтс относно бъдещето

В отвореното си писмо Бил Гейтс изброява три ключови въпроса, които счита за важни за бъдещето на човечеството. Първият, който той определя като златно правило. "Идеята да се отнасяме към другите така, както бихме искали да се отнасят към нас, важи не само за богатите страни, които предоставят помощ. Тя трябва да включва и филантропията на богатите, за да се помогне на нуждаещите се", каза той. Вторият е иновациите. Ограничаването на климатичните промени, управлението на здравеопазването и подобряването на образованието са някои от областите, които са важни за филантропа. Трето - минимизиране на "негативните сътресения, причинени от изкуствения интелект", пише "Marca".

