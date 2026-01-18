2-дневна работна седмица: След 10 г. хората няма да са необходими

Благодарение на изкуствения интелект хората ще преминат към 2-дневна работна седмица в рамките на следващите 10 години. Това прогнозира съоснователят на Microsoft Бил Гейтс.

Според него хората вече няма да са необходими "за повечето задачи" и ще имат много свободна време.

За пореден път Бил Гейтс бие тревога за социалните промени, които изкуственият интелект ще предизвика, пише SupercarBlondie.

Гейтс коментира това как според него ще изглежда работата в бъдеще, предвид бързите темпове на развитие на изкуствения интелект.

Дейностите, които вероятно ще изчезнат

Гейтс открои две области като особено застрашени от изчезване. "През следващото десетилетие интелектът ще бъде безплатен и достъпен за всички – отлични медицински съвети, отлично обучение", каза Гейтс.

"Ще има неща, които ще вършим, но що се отнася до производството, преместването на стоки и отглеждането на храна, с течение на времето те по същество ще бъдат решени като проблем", заяви той.

Гейтс се е доказал добър в прогнозите. През 1999 г. той направи 15 предсказания, всички от които се сбъднаха. Той точно предсказа възхода на смартфоните, разпространението на социалните медии и работата от разстояние. Затова мнозина считат, че 70-годишният милиардер може да е абсолютно прав в прогнозата си и за 2-дневна работна седмица, предаде БГНЕС.

Гейтс одобрява как изкуственият интелект "тласка иновациите напред", но също така признава несигурността, която той ще донесе.

Той не беше сигурен дали 2-дневната работна седмица ще донесе радост или ще копнеем за дните на 45-часовата работна седмица.

AI ще овладее някои професии, други - не

Миналата година Microsoft публикува проучване за професиите, които е най-вероятно ще претърпят променени заради изкуствения интелект. Най-засегнати ще се окажат областите, свързани с информацията, комуникациите и творчеството, включително писатели, преводачи и историци. Според Microsoft обаче изкуственият интелект няма да замени напълно тези зейности. Професиите, най-имунизирани от изкуствения интелект, са тези на по-тежкия физически труд.

Темата предизвиква брожения в света на технологиите. Главният изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей, предупреди, че до 50% от всички работни места в офис на начално ниво могат да изчезнат в рамките на 5 години. Главният дизайнер на Mercedes-Benz отиде още по-далеч, твърдейки, че изкуственият интелект ще замени това ниво в рамките на 10 години и на много по-ниска цена. Други, като милиардера Марк Кубан, твърдят, че технологиите в крайна сметка ще създадат повече работни места, отколкото ще унищожат.