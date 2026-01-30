Лайфстайл:

Тръмп: Мисля, че се приближаваме до споразумение за Русия и Украйна

Тръмп: Мисля, че се приближаваме до споразумение за Русия и Украйна

"Мисля, че се приближаваме до споразумение за Русия и Украйна". Това заяви днес президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс. Той направи изявлението пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом. В същото време американският президент потвърди, че Иран "иска да сключи сделка", но не даде подробности.

"Ще видим какво ще стане", каза Тръмп. Той посочи и че голяма американска флотилия от военни кораби е потеглила към Иран, като тя е дори по-голяма от армадата, която е била разположена във водите на Карибско море близо до Венецуела, добави Ройтерс. "Голяма армада тръгна към Иран, дори по-голяма отколкото при Венецуела", обяви държавният глава, предава БТА.

Елин Димитров
