Тръмп оплю Джордж Клуни: Само знае да мрънка, не е никаква звезда

Доналд Тръмп разкритикува актьора Джордж Клуни и семейството му за получаването на френско гражданство и изрази неодобрение към френската имиграционна политика. "Добра новина! Джордж и Амал Клуни, двама от най-лошите политически прогнозисти на всички времена, официално станаха граждани на Франция, която, за съжаление, е в разгара на сериозен проблем с престъпността поради абсолютно ужасното си отношение към имиграцията, много подобно на това, което имахме при заспалия Джо Байдън", написа в социалната мрежа Truth Social американският президент.

"Спомнете си, когато Клуни, след вече прословутия дебат, изостави Джо по време на благотворителна акция, само за да премине на страната на друга звездна кандидатка, Джамала (К!), която сега се бори с най-лошия губернатор в страната, включително Тим Уолц и Гавин Нюсъм, за това кой ще поведе демократите към бъдещата им загуба. Клуни получи повече публичност за политиката, отколкото за своите малко и напълно посредствени филми. Той изобщо не беше филмова звезда, а просто един обикновен човек, който постоянно мрънкаше от липсата на здрав разум в политиката. Да направим Америка велика отново!", добави Тръмп.

Bonjour, Джордж Клуни!

Припомняме, че указът за натурализацията на семейство Клуни бе публикуван в Държавния вестник на Франция. Постановлението се отнася за звездната двойка и 8-годишните им близнаци. Далеч от Холивуд, актьорът с емблематични роли, по-специално в сериала "Спешно отделение" и филмите "Бандата на Оушън", и неговата ливанско-британска съпруга, адвокат по професия, прекарват част от живота си във Франция, припомня БГНЕС.

