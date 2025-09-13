Австралия ще инвестира 8 милиарда долара в атомни подводници

Австралия обяви, че ще изразходва 12 милиарда австралийски долара (8 млрд. щатски долара) за изграждането на производствени съоръжения за отбранителната си индустрия в Западна Австралия, за да осигури подводници по програмата AUKUS, предаде Ройтерс. АУКУС (от А като Австралия, UK като Обединеното кралство и US като Съединените щати) е пакт за атомни подводници, сключен от Австралия, Великобритания и САЩ през 2021 г.

Отпор на Китай

По силата на пакта Австралия ще се въоръжава с бойните плавателни съдове от следващото десетилетие насетне, за да се противопостави на китайските амбиции в Индо-тихоокеанския регион, уточнява световната агенция.

Американското правителство на Доналд Тръмп ще направи официален преглед на пакта, посочва Ройтерс.

Министърът на отбраната на Австралия Ричард Марлс заяви, че планираната корабостроителница е "от решаващо значение за австралийското корабостроене и за устойчивото производство, като същевременно ще е от полза на военноморското корабостроене в Западна Австралия и на ориентирането на Австралия към атомните подводници“.

Левоцентристкото лейбъристко правителство продължава "да увеличава разходите за отбрана до рекордни показатели, за да осигури способностите, от които Австралия се нуждае“, се казва в изявлението на Марлс.

Миналата година правителството направи първоначална инвестиция от 127 милиона австралийски долара (84 млн. щатски долара) за модернизиране на съоръженията в корабостроителницата в Хендерсън, близо до Пърт.

Управляващите обявиха тогава, че милиарди долари ще бъдат инвестирани през следващите 20 години, за да бъде превърната тази корабостроителница в център за поддръжка на флотилия от подводници по програмата AUKUS.