След удари на Пакистан: Центърът на афганистанската столица Кабул е в пламъци (ВИДЕО)

Напрежението между Пакистан и Афганистан продължава да се покачва. Пакистан предприе мащабни въздушни удари по афганистанската столица Кабул. Съобщава се, че самолети са поразили обекти в самия център на града, като на място бушуват огромни пожари.

Meanwhile, Pakistan has launched massive strikes on Afghanistan. It is reported that aircraft struck central Kabul, and a fire is now raging in the capital. pic.twitter.com/rIABcABTqy — WarTranslated (@wartranslated) March 16, 2026

Министерството на здравеопазването в Афганистан съобщава, че най-малко 200 души са загинали, а стотици други са ранени след "пакистански въздушни удари по болница за рехабилитация на наркозависими в Кабул". Пакистан отрече да е нанесъл удари по болницата, като заяви, че е атакувал само "военни обекти", предаде De Re Militari. Журналист на BBC, намиращ се на мястото на събитието и видял, че е ударена болница, твърди, че е видял "десетки тела и ранени, които се извозват с линейки".

Двете страни започнаха размяна на удари в края на февруари. Тогава пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф аргументира ударите по Афганистан и началото на новите сблъсъци в Централна Азия с това, че талибаните са превърнали страната в "прокси" на Индия - най-големия враг на Исламабад. Това се случи, след като избухнаха тежки сблъсъци по границата между Афганистан и Пакистан.