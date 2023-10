Цирк и некадърност: "Хамас" обяви, че е пленил израелски офицер, но показа снимка на кума на Путин

За беда това, което беше планирано да бъде един много силен ход, който да смрази противника и същевременно да покаже мощта на въоръжената гурпировка, се превърна в неочакван и небивал цирк. Защото на кадъра, който трябваше да покаже израелския офицер, се вижда... добре познатата и все така покрусена физиономия на кума на Путин Виктор Медведчук.

А самата снимка с Медведчук, използвана от терористите, е правена през април 2022 година, когато украинците го заловиха при неуспешния му опит за бягство и впоследствие го размениха за украински военнопленници, включително бойци от полка "Азов". ОЩЕ: Турските медии разкриха подробности за размяната на Медведчук срещу командирите от "Азов"

X accounts connected to Hamas propaganda informed us about arrest of the first Israeli general. I guess they used Russian photo bank😱 For the first time in three weeks I laughed so much. In this photo is Putin’s friend, Medvedchuk, who was exchanged for the Ukrainian Azovstal… https://t.co/G3mrmoqF1A