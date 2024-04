Интер стартира празненствата по случай 20-та си титла с бой над Торино (ВИДЕО)

Преди първия съдийски сигнал на срещата футболистите на Торино направиха шпалир на своите домакини по случай юбилейната им титла в Серия А. Преди почивката двата тима създадоха няколко много добри ситуации пред вратата на съперника, но до гол така и не се стигна.

👏 @TorinoFC1906_En's guard of honour for the Champions of Italy ⭐⭐🇮🇹@SerieA_EN @DAZN_IT #ForzaInter #InterTorino pic.twitter.com/avKLH37AZ6