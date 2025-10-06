Да накаже провокациите на врага: Ким Чен Ун инспектира нов разрушител

Севернокорейският ръководител Ким Чен Ун посети ескадрен миноносец по време на военно изложение, предаде Ройтерс, като се позова на държавната новинарска агенция КЦТА. "Севернокорейският боен флот трябва да бъде готов да възпира напълно провокациите на противника или да им се противопоставя и да ги наказва", заявил Ким.

Той посетил ескадрения миноносец "Чхуе Хьон" в рамките на годишното изложение за развитието на отбраната на Северна Корея, което има за цел да покаже "забележителното развитие" на модернизираните въоръжени сили на страната, обяви КЦТА, пише БТА.

Не е ясно кога корабът ще бъде въведен на въоръжение. Според южнокорейски анализатори изпитанията по вода може да започнат още този месец.

Ким Чен Ун заяви, че Северна Корея ще разработи допълнителни военни мерки заради засилващото се американско военно присъствие в региона.

През май тази година севернокорейският лидер присъства на неуспешното спускане на вода на ескадрен миноносец от същия клас. Корабът частично се преобърна, преди отново да бъде изправен. Тогава Ким нарече инцидента "престъпно деяние".