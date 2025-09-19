Путин учи Ким Чен Ун на модерна война, той се усмихва от задоволство (СНИМКИ)

Севернокорейският диктатор Ким Чен Ун стана свидетел на тестове на атакуващ дрон и нареди по-широко използване на изкуствен интелект (AI) в тази сфера, съобщиха държавните медии в петък, 19 септември. Снимки, споделени от официалната корейска централна информационна агенция, показаха безпилотния летателен апарат да излита и след това да унищожава целта си. Учението е демонстрирало „отличната бойна ефективност на тактическите атакуващи дронове от серията Kumsong“, обяви севернокорейската пропаганда. Ким е изразил „голямо задоволство“ от резултата, както се вижда и на кадрите.

Ким Чен Ун: Дроновете са приоритет

Дроновете се очертават като „важен военен актив, което ги превръща в приоритетна и важна задача в модернизирането на въоръжените сили на КНДР“, заяви Ким Чен Ун.

Той също така нареди „усилия за бързо развитие на нововъведената технология за изкуствен интелект“, както и „разширяване и укрепване“ на производствените възможности за дронове.

Анализаторът Хонг Мин от Корейския институт за национално обединение в южнокорейската столица Сеул смята, че Ким счита технологията на дроновете за ключова за осигуряване на „статут на велика сила“. Дроновете представляват евтина и високоефективна заплаха - "автономно изпълнение на мисии, подобрена точност и смъртоносност, пригодност за масово производство и подобрена тактическа гъвкавост“, добавя той, цитиран от AFP.

Русия учи Северна Корея на изкуството на дроновете

Пхенян представи първите си атакуващи дронове миналата година и експерти предупредиха, че новите му възможности в тази област могат да бъдат свързани с новосъздадения съюз с Русия.

Анализатори също така твърдят, че севернокорейските войски, изпратени да се сражават за Русия, ще придобият опит в съвременната война, включително за това как се използват безпилотните летателни апарати на бойното поле.

Лим Еул-чул от южнокорейския Университет Кюнгнам казва, че изкуственият интелект може да позволи на севернокорейските дронове да „работят дори ако GPS или комуникационните сигнали са заглушени, като разчитат на предварително зададени алгоритми“.

Северна Корея вече е тествала атаки за блокиране на GPS на южнокорейски активи – операция, която засегна няколко кораба и десетки граждански самолети. „Развитието на изкуствения интелект набра скорост от 2024 г. насам, като се възползва от руския трансфер на технологии и поуките от войната в Украйна“, казва Лим.

Южнокорейските и западните разузнавателни агенции заявиха, че през 2024 г. Северна Корея е изпратила над 10 000 войници в Русия – предимно в региона на Курск, заедно с артилерийски снаряди, ракети и ракетни системи с голям обсег. Около 600 севернокорейски войници са били убити, а хиляди други - ранени, докато са се сражавали за Русия, твърди Сеул.

