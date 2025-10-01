"Ще укрепваме отношенията си": Ким Чен Ун поздрави Си Дзинпин за националния празник на Китай

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун поздрави китайския президент Си Дзинпин по случай националния празник на Китай - основаването на Китайската народна република, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. В поздравлението на Ким до Си се казва, че Северна Корея ще развива отношенията си с Китай, "независимо от това как може да се промени международната ситуация", предаде севернокорейската новинарска агенция КЦТА.

"Корейската страна е готова заедно с китайската страна да укрепва стратегическото взаимно разбирателство и сътрудничество, да полага съвместни усилия към по-нататъшното укрепване и развитие на корейско-китайските отношения на приятелство и сътрудничество в съответствие с изискванията на новото време, стремежите и очакванията на народите на двете страни, а също и за защита на мира и стабилността в региона и света", се казва в поздравителна телеграма на Ким Чен Ун до Си Дзинпин.

Севернокорейският лидер определи тържествата в Пекин по случай края на Втората световна война като "голямо политическо тържество", което "ярко демонстрира държавната мощ и международния статут на Китайската народна република".

На 3 септември в Пекин бе проведен мащабен военен парад по случай 80-ата годишнина от края на Втората световна война. На него присъстваха китайският президент Си Дзинпин, руският диктатор Владимир Путин, севернокорейският лидер Ким Чен Ун и лидерите на още 24 страни.