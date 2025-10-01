Войната в Украйна:

"Ще укрепваме отношенията си": Ким Чен Ун поздрави Си Дзинпин за националния празник на Китай

01 октомври 2025, 06:33 часа 252 прочитания 0 коментара
"Ще укрепваме отношенията си": Ким Чен Ун поздрави Си Дзинпин за националния празник на Китай

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун поздрави китайския президент Си Дзинпин по случай националния празник на Китай - основаването на Китайската народна република, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. В поздравлението на Ким до Си се казва, че Северна Корея ще развива отношенията си с Китай, "независимо от това как може да се промени международната ситуация", предаде севернокорейската новинарска агенция КЦТА.

ОЩЕ: Моите ядрени оръжия са повече и работят по-добре: Тръмп срещу Ким Чен Ун, но не и срещу Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Корейската страна е готова заедно с китайската страна да укрепва стратегическото взаимно разбирателство и сътрудничество, да полага съвместни усилия към по-нататъшното укрепване и развитие на корейско-китайските отношения на приятелство и сътрудничество в съответствие с изискванията на новото време, стремежите и очакванията на народите на двете страни, а също и за защита на мира и стабилността в региона и света", се казва в поздравителна телеграма на Ким Чен Ун до Си Дзинпин. 

Севернокорейският лидер определи тържествата в Пекин по случай края на Втората световна война като "голямо политическо тържество", което "ярко демонстрира държавната мощ и международния статут на Китайската народна република".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Нови документи разкриват: Путин вече помага на Си Дзинпин за инвазия в Тайван

На 3 септември в Пекин бе проведен мащабен военен парад по случай 80-ата годишнина от края на Втората световна война. На него присъстваха китайският президент Си Дзинпин, руският диктатор Владимир Путин, севернокорейският лидер Ким Чен Ун и лидерите на още 24 страни.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Северна Корея Китай Ким Чен Ун Си Дзинпин информация 2025
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес