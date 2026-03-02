Спортното лице на Actualno.com Стефан Йорданов е втори в България на 3000 метра!

Отговорният редактор на секция "Спорт" в Actualno.com Стефан Йорданов завоюва сребърен медал на 3000 метра на Държавното първенство по лека атлетика, което се проведе в зала "Асикс Арена", София. Журналистът заслужи второто място с финален спринт, изпреварвайки Атанас Куцаров с 2 стотни. Йорданов спря хронометрите на 8:36.10 минути, което е личен рекорд за него. Със златото се окичи Иван Андреев, който триумфира и на 1500 метра.

Сребро за Стефан Йорданов!

Това е второ поредно отличие за Стефан Йорданов в тази дисциплина. През миналата година той грабна бронза. Спортният ни редактор има солиден опит в маратоните и полумаратоните, а освен това е национал по ориентиране. Йорданов има две поредни балкански титли в спринта в ориентирането. Освен това е участник на световни и европейски първенства в този спорт. В нашия сайт Actualno.com Стефан Йорданов е автор на рубриката "Бегачите", която е посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Иначе при жените в зала "Фестивална" Девора Аврамова отново стана шампионка на 3000 метра. Тя направи още една поправка на личния си рекорд в дисциплината за златото в София - 9:29.48 мин. Маринела Нинева остана втора с 9:39.71. На почетната стълбичка се качи и Силвия Георгиева с 9:41.50 мин.

