Трети ден война в Близкия изток. Тежките въздушни удари не спират, няма сигнали за подновяване на преговорите, а конфликтът отвори и нов фронт. Продължават ракетните атаки на Израел по ключови обекти в Иран. Ислямската република продължава да отговаря на огъня отново обстреля държавите в Залива ирански дрон стигна и до Кипър. Ливанският фронт отново избухна. Късно през нощта "Хизбула" изстреля ракети към израелския град Хайфа.

От шиитската групировка заявиха, че атаката е в отговор на убийството на върховния лидер на Иран Али Хаменей. Израел издаде предупреждения за евакуация на 50 населени места и отговори с мащабни удари по позиции на "Хизбула" в Южен Ливан и столицата Бейрут.

При атаките е убит високопоставен член на шиитската организация, а израелският министър на отбраната заплаши, че страната ще елиминира и сегашния лидер на "Хизбула".

Стотици ливанци се евакуират от южната част на страната, след като израелската армия призова населението да се изтегли. Тел Авив струпва военна техника на северната граница. Според Израел операцията срещу "Хизбула" може да продължи няколко седмици. „Хизбула“ откри огън снощи. Знаеха точно какво правят. Предупредихме ги. Ще платят висока цена за това“, коментира Ефи Дефрин, говорител на израелската армия.

Ливанското правителство реагира на действията на "Хизбула". „Решението за война и мир е изключително в наши ръце, което налага незабавна забрана на всички военни дейности на „Хизбула“ и задължава организацията да предаде оръжията си на ливанската държава“, коментира Науаф Салам.

Трети ден ирански ракети и дронове валят от небето над държавите от Залива. Кадри показват дим, който се издига от американското посолство в Кувейт. Властите съобщиха, че при приятелски огън кувейтските противовъздушни системи са свалили три американски изтребителя. Няма жертви.

Саудитска Арабия също попадна под иранска атака - рафинерия избухна в пламъци и затвори временно. Катар спря производството на природен газ след ирански удари с дрон по съоръжения на държавната компания. Страните от Персийския залив и Съединените щати излязоха с обща позиция, осъждаща ударите. „Действията на Иран представляват опасна ескалация, която нарушава суверенитета на множество държави и заплашва регионалната стабилност. Насочването на атаки към цивилни и невоюващи държави е безразсъдно поведение, което подкопава стабилността“, се посочва в нея.

Размяната на огън между Израел и Иран не спира. Тел Авив бомбардира на няколко вълни Техеран. Освен за поразени обекти, свързани с режима, се съобщава за ударени жилищни сгради и болници. Иранска атака пък порази израелския град Беершева. Напрежението продължава да ескалира, преди час Катар съобщи, че неговите военновъздушни сили са свалили два ирански изтребителя Су-24. Няма повече детайли за инцидента. Небето над почти целия Близък изток е празно заради неспиращата офанзива. Дубай съобщи, че ще позволи ограничен брой пътнически самолети да излетят тази вечер.

