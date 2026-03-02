Иво Инджев за ескалацията в Близкия изток: На ръба на шегата, но може да очакваме развръзка на 8 март

Войната в Близкия изток се разраства, въздушното пространство в части от региона е блокирано, а напрежението продължава да нараства. На този фон анализатори търсят отговор на въпросите защо ескалацията се случва именно сега и какви цели преследват основните участници в конфликта. Темата беше коментирана в предаването „Лице в лице“ на bTV от журналиста Иво Инджев, бивш кореспондент в региона.

„Ще си позволя да кажа нещо на ръба на шегата, малко свързано с нумерологията – чакаме 8 март като някаква развръзка. Защото числото 8 е магическо в шумерско-персийската традиция. Тоест от 2600 години. И сега някой ще каже това е конспиративна теория. И действително няма как да бъде съвсем сериозно. Но войната между Иран и Ирак продължи точно 8 години. Завършена на през август, 8-ия месец, 1988 г. Съветът, както го наричам аз на старейшините, който избира аятолаха, се състои от 88 души, които имат по 8 години мандат всеки от тях. И затова сега си мислят при това съвпадение, нумерологично, дали няма на 8 март нещо да се случи“, обяви журналистът.

Още: Иво Инджев: Хората в Газа страдат, защото „Хамас“ иска да страдат

Според Инджев ескалацията е била предвидима още след като стана ясно, че иранската ядрена програма не е напълно неутрализирана, въпреки по-ранни твърдения на Доналд Тръмп. По думите му сегашните действия могат да се разглеждат като опит за „довършителни операции“.

От гледна точка на Израел конфликтът е въпрос на национална сигурност. Инджев подчертава, че от десетилетия ръководството на Иран поставя като приоритет противопоставянето на Израел, включително чрез развитие на ядрена програма. Това, според него, обяснява твърдата позиция на Тел Авив.

Още: Тръмп ще превърне погребението на папата в свое лично шоу: Иво Инджев за новата си книга и политиката (ВИДЕО)

Що се отнася до Съединените щати, анализът предполага и вътрешнополитически мотиви. В навечерието на изборен цикъл, всяка външнополитическа криза има отражение върху вътрешния политически дебат. Опасенията за разширяване на конфликта към други държави в региона засега не се реализират пряко. По информация от последните дни, част от изстреляните ракети са паднали в морето, без да достигнат до нови цели.

Съседните държави, включително Оман и Обединени арабски емирства, са изправени пред риск за своя имидж на стабилни и сигурни дестинации за туризъм и международни бизнес форуми. Те разполагат със съвременни системи за противовъздушна отбрана и засега не допускат директни удари по своя територия.

Още: Иво Инджев сигнализира, че е атакуван и тормозен от един и същ човек

В същото време експерти отбелязват, че евентуална сухопътна операция на иранска територия би била изключително сложна заради географските особености – планински релеф и труднодостъпни райони. Подобен сценарий би увеличил риска от продължителен конфликт и значителни човешки загуби. Според анализа основната цел на иранското ръководство е запазване на режима. От израелска гледна точка – предотвратяване на стратегическа заплаха. За Вашингтон – ограничаване на ядрените амбиции на Техеран при минимален политически риск у дома.