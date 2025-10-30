Любопитно:

Доналд Тръмп и Си Дзинпин се срещат за първи път от 6 години (ВИДЕО)

30 октомври 2025, 06:06 часа 195 прочитания 0 коментара
Американският президент Доналд Тръмп се срещна с китайския лидер Си Дзинпин в южнокорейския град Пусан, предадоха световните агенции. Двамата лидери се ръкуваха и си казаха един на друг, че се радват да се видят отново. Това е първата им среща от 2019 година. Тогава те разговаряха в японския град Осака, на среща на лидерите от Г-20. Тръмп каза, че китайският лидер е много добър в отстояването на позицията си при преговори, но в същото време изрази оптимизъм, че днешната им среща ще бъде "много успешна".

ОЩЕ: Тръмп: Южна Корея ще ни плати милиарди, за да намалим митата, ще й построим атомна подводница

"Нямам съмнение, че срещата ще бъде много успешна, но той е труден преговарящ", каза Тръмп, докато се здрависваше със Си.

Си Дзинпин каза, че е нормално двете водещи икономики на света да имат разногласия от време на време.

Преди няколко дни търговски преговарящи на двете страни постигнаха "фундаментален консенсус при решаването на основните опасения. Готов съм да продължа да работя с президент Тръмп, за да поставим солидна основа на отношенията между Китай и САЩ", заяви китайският лидер.

ОЩЕ: Тръмп с малко повече детайли за готвената сделка с Китай

"Китай и САЩ могат заедно да носят отговорностите си на световни сили и да работят заедно за реализирането на амбициозни и конкретни проекти, за благото на двете страни и на целия свят", каза Си Дзинпин.

След тези първи изявления лидерите започнаха двустранната си среща, заедно с делегациите си.

Доналд Тръмп не пожела да отговори на журналистически въпрос във връзка с изявлението си, направено точно точно преди срещата със Си, че е наредил на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия. ОЩЕ: И САЩ посягат към ядрените оръжия: Тръмп с нареждане до Пентагона

Виолета Иванова
