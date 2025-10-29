Любопитно:

Тръмп с малко повече детайли за готвената сделка с Китай

29 октомври 2025, 11:23 часа 234 прочитания 0 коментара
Американският президент Доналд Тръмп заяви пред зала, пълна с изпълнителни директори, на срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Южна Корея, че вярва, че САЩ "ще сключат сделка" с Китай и че тя ще бъде "изгодна и за двете страни". Републиканецът ще се срещне с китайския си колега Си Дзинпин в четвъртък, 30 октомври, за дългоочаквани дискусии относно търговската война между Вашингтон и Пекин.

Китайското външно министерство потвърди срещата между Тръмп и Си Дзинпин. Досега за срещата се говореше само от Белия дом. Тя ще се състои в южнокорейския град Бусан малко след като Си пристигне в страната, за да присъства на срещата на АТИС. Това ще бъде първата лична среща между двамата лидери, откакто Тръмп встъпи в длъжност за втория си мандат и наложи мита на всички страни по света.

"Мисля, че ще сключим сделка", каза Тръмп и добави, че тя ще бъде "изгодна и за двете страни". Той заяви, че това ще бъде чудесен резултат, „по-добър от война“ и „всички възможни проблеми“. „Светът ни наблюдава и мисля, че ще постигнем нещо, което ще бъде много вълнуващо за всички", смята републиканецът.

Протести срещу Тръмп в Южна Корея

Снимка: Getty Images

Десетки протестиращи срещу Тръмп се събраха пред музея, където се провежда срещата, и призоваха той да си тръгне. Извън Националния музей в Кьонджу полицията започна да разпръсква насилствено тълпата и да арестува някои хора. Протестиращите бяха извеждани един по един, предава BBC.

Някои протестиращи с плакати „Не на Тръмп“ пробиха охраната и се втурнаха към кръстовището към Националния музей малко след като кортежът на Тръмп премина. Техните искания - оттегляне на инвестициите на Южна Корея в САЩ. Те повтаряха лозунги като: „Отменете инвестициите в САЩ! Тръмп, махай се оттук! Защитете нашия суверенитет!“.

