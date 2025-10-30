Тръмп: Южна Корея ще ни плати милиарди, за да намалим митата, ще й построим атомна подводница

"Южна Корея се съгласи да плати на САЩ 350 милиарда долара за намаляване на митата, наложени им от Съединените щати. Освен това, те се съгласиха да купуват нашия петрол и газ в големи количества, а инвестициите в нашата страна от богати южнокорейски компании и бизнесмени ще надхвърлят 600 милиарда долара". Това написа на профила в собствената си социална мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп.

"Нашият военен съюз е по-силен от всякога и въз основа на това им дадох одобрение да построят атомна подводница, вместо старомодните и далеч по-малко маневрени дизелови подводници, с които разполагат в момента. Страхотно пътуване с великия президент на Южна Корея", написа още Доналд Тръмп.

По-късно той уточни, че подводницата ще бъде построена в корабостроителницата във Филаделфия. "Корабостроенето в нашата страна скоро ще направи голяма завръщане", обяви Тръмп.