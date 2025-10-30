Войната в Украйна:

Тръмп: Южна Корея ще ни плати милиарди, за да намалим митата, ще й построим атомна подводница

30 октомври 2025, 01:27 часа
"Южна Корея се съгласи да плати на САЩ 350 милиарда долара за намаляване на митата, наложени им от Съединените щати. Освен това, те се съгласиха да купуват нашия петрол и газ в големи количества, а инвестициите в нашата страна от богати южнокорейски компании и бизнесмени ще надхвърлят 600 милиарда долара". Това написа на профила в собствената си социална мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп.

"Нашият военен съюз е по-силен от всякога и въз основа на това им дадох одобрение да построят атомна подводница, вместо старомодните и далеч по-малко маневрени дизелови подводници, с които разполагат в момента. Страхотно пътуване с великия президент на Южна Корея", написа още Доналд Тръмп.

По-късно той уточни, че подводницата ще бъде построена в корабостроителницата във Филаделфия. "Корабостроенето в нашата страна скоро ще направи голяма завръщане", обяви Тръмп. 

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
