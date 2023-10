Има интернет в Северна Корея: Руската пропаганда се радва докъде я докара Путин (ВИДЕО)

Причината Олга Скабеева да е в Северна Корея извън оформилото се родство между тази страна и Руската федерация като схващане как трябва да се живее е, че руският външен министър Сергей Лавров отиде на посещение в КНДР.

По думите на Лавров, отношенията между Русия и Северна Корея достигнали "качествено ново, стратегическо ниво" след срещата на Владимир Путин и Ким Чен Ун.

Руският министър обясни, че преди 75 години Съветският съюз, изиграл ключова роля в "освобождаването на Корея" от японското колониално управление, е първият, който признава младата корейска държава, а след това ѝ оказва помощ в създаването на национална икономика, наука, култура и образование.

"Винаги ще помним неоценимия принос, който другарят Ким Ир Сен, а след това и другарят Ким Чен Ир, направиха за формирането на нашите отношения", подчерта Лавров, цитиран от БГНЕС.

Визитата на Лавров беше осмяна от беларуската опозиционна медия NEXTA: "Лавров е посрещнат както попзвезда в Северна Корея. Всички плачат, всички са в екстаз, и небето плаче":

Lavrov is being greeted in North Korea like a pop star: the sky is crying and the Koreans are crying. Everybody's crying, they're all in ecstasy. And the wise leader Kim Il-sung looks down from the sky and waves his hand to welcome Putin's horse. pic.twitter.com/J08t5Fsm5S