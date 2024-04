Шок за Григор Димитров: 18-годишен чех изхвърли Гришо още на старта в Мадрид (ВИДЕО)

Григор започна уверено срещата със сервис гейм на нула, а след това завърза дълъг гейм на сервиса на Меншик, в който пропиля четири брейкбола. След това българинът записа още един сервис гейм на нула, но на следващото си подаване бе пробит от чеха на 15. На следващия си сервис гейм Димитров отново бе пробит, а Меншик затвори сета с 6:2 гейма.

Вторият сет започна трудно за Гришо, който трябваше да отразява брейкбол още в първия гейм. Българинът се справи, а след това се завърна към подаванията си на нула - такива записа за 2:1, за 3:2 и за 5:4. Димитров обаче срещна трудности да пробие сервиса на съперника, което доведе до тайбрек. Там Григор показа характер в края, правейки два поредни минипробива, за да спечели със 7:4 точки и сет с 7:6.

В последната трета част Григор Димитров допусна ранен пробив след маратонски гейм, за да изостане с 0:2. Българинът обаче се мобилизира и веднага върна пробива след нов продължителен гейм, но този път на сервиса на Якуб Меншик. Последваха няколко бързи сервис гейма, докато не дойде осмият гейм, в който чехът успя да пробие Гришо. Това осигури на Меншик да сервира за мача и чешкият тенисист не сбърка, затваряйки сета с 6:3 гейма.

Григор няма да загуби точки за световната ранглиста, тъй като отпадна във втория кръг в Мадрид и през миналата година. Тогава той отстъпи на испанеца Карлос Алкарас, който впоследствие спечели титлата. Това бе втори турнир за Гришо на клей през сезона, след като преди две седмици отпадна на 1/8-финалите на Мастърс турнира в Монте Карло.

18 years old Jakub Mensik gets a massive top 10 win over Grigor Dimitrov 6-2, 6-7(4), 6-3 to reach the 3rd round here in Madrid.



Another generational talent already getting closer to the top 50. pic.twitter.com/k7mfYLntEK