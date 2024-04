Ако протестираш, умираш! Иран осъди рапър на смърт (ВИДЕО)

Още: Войната на Иран срещу жените

Изпълнителят изрази подкрепа в песните си към протестите в Иран по повод смъртта на 22-годишната Махса Амини след арест. Тя беше задържана заради "непристоен външен вид".

Urgent plea: we must take action now before it’s too late. Toomaj Salehi, the Iranian rapper, has been sentenced to death for daring to advocate the Woman, Life, Freedom uprising in Iran through his music. Regime in Iran wants to execute him for the crime of being the voice of… pic.twitter.com/V1cI2IIzUZ