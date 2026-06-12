Иран: Още нямаме окончателно споразумение със САЩ, ще налагаме такси в Ормузкия проток

Окончателното споразумение между САЩ и Иран все още не е постигнато. Това съобщи иранският външен министър Абас Арагчи. Той увери, че, ако документът бъде финализиран, той ще обясни всяка една клауза пред обществото. Арагчи уточни, че споразумението включва два етапа, като една от най-важните теми – тази за ядрената програма на Иран, е преместена именно във втория етап.
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Въпросът с Ормузкия проток
Иранският външен министър Аббас Арагчи обяви още, че Ормузкият пролив „без съмнение е под суверенитета на Иран и Оман“. „В Проливът Ормуз няма международен воден път. Много години насам този воден път беше отворен за всички кораби. Иран и Оман осигуряваха неговата сигурност и предоставяха услуги; до момента всички услуги бяха безплатни. Въпреки това, бъдещото управление на Проливът Ормуз няма да бъде като в миналото. Никой не може да оспори суверенитета на Иран и Оман над пролива. Управлението на Проливът Ормуз няма да се върне към предвоената система“, категоричен бе Арагчи. Под "такси" той има предвид лоцмански услуги и екотакси, не толтакси:
Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi on the Strait of Hormuz:— Clash Report (@clashreport) June 12, 2026
The future of the Strait of Hormuz will never be like its past.
The services provided in the future will no longer be free of charge. And this will be established in the agreement.
The issue of collecting tolls is… pic.twitter.com/qcpit3nfqK
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В друго свое изявление той съобщи, че се слага край на безплатното преминаване през Ормузкия проток, като ще се начисляват такси за услугите. „Този важен въпрос е потвърден – необходимо е заплащането на такси“, обяви Арагчи.
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