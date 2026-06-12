САЩ и Иран никога досега не са били "толкова близо до споразумение"

Спиране на всички бойни действия, включително и в Ливан, и деблокиране на 24 милиарда долара ирански активи. Това предвижда проектът за споразумение между Техеран и Вашингтон, според иранските власти. Буквално преди минути Доналд Тръмп сподели съобщение на иранския външен министър, че двете враждуващи страни никога досега не са били „толкова близо до споразумение“.

Обнадеждаващите новини предизвикаха спад на цените на петрола, които се понижиха под нивата отпреди два месеца. Барел сорт „Брент“ се търгува за около 86 долара за барел, а сорт „Лек тексаски“ – с 4 долара по-малко.

Още: Какво гласи сделката с Иран, която Тръмп бил готов да подпише?

Инцидентите около Ормузкия проток обаче не спират. Индия привика американския посланик заради нападението срещу индийски търговски кораб, при което беше убит един моряк. „Видях по новините, че кораб е бил атакуван, а екипажът е бил спасен, и му се обадих. Той ми каза, че са на безопасно разстояние от две мили, а после ми се обади и ми каза, че над тях летят хеликоптери и ги предупреждават, и че идва и боен кораб“, разказва Раджеш Шарма, баща на убития моряк, от Хамирпур, Индия.

Още: Тръмп: Вероятно през уикенда ще подпишем мирно споразумение с Иран (ВИДЕО)

ООН за пореден път призова за трайно примирие. „Генералният секретар подчертава, че правата и свободите в корабоплаването трябва да се зачитат в съответствие с международното право. Той призовава всички страни да вземат всички възможни предпазни мерки за защита на цивилното население“, посочва Стефан Дьожарик, говорител на генералния секретар на ООН. Иран продължава да настоява да има пълен контрол над Ормузкия проток.