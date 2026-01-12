Ирански лекар: Всяка вечер обезценяват възможностите ни, както ставаше през 1996 г. в България

„Народът иска промяна. Иран е голяма държава. Почти 90 милиона души живеят. Различните хора искат различна промяна“. Това коментира пред bTV ортопедът д-р Абдулах Заргар. Той е от ирански произход, който е в нашата страна от 2004 година. „Народът иска икономическа и енергийна стабилност. Дори имайки тези ресурси, потокът газ понякога не е достатъчен през зимата. През лятото има проблем с електроенергията. Последният проблем е падането на курса“, посочи той.

Според него това потиска сериозно икономическото състояние на хората. „Всяка вечер обезценяват материалните им възможности, както ставаше през 1995-1996 г. в България. Спиш, а на сутринта, ако си имал 100 лева, стойността им е паднала на 70 лева“. „Ако системата иска, сигурно ще се промени. Ако сравним с периода, когато живеех в Иран и сега, има много промени, но това явно не е достатъчно за населението. Хората искат по-демократична държава“, добави д-р Заргар.

„Знам, че всяка революция коства много. Когато в Иран стана ислямската революция, аз бях на 9 години. Тогава всичко се развали (институционално - бел. ред.). Това е истинската революция. Като дете помня хората, караулиха на улиците. Аз бях в един малък град. Нямаше военни сили, които да защитават. Голямата промяна е загуба за населението. Ако е възможно, нещата постепенно да се променят. Това е моето лично мнение. Дали сега иранската държавна система има капацитет за такава промяна – трудно ми е да кажа. Промяна задължително трябва да има, защото дойде ново поколение, което има връзка с целия свят“, подчерта д-р Абдулах Заргар.

Решението на властите да спрат интернета в страната е тежко не само за хората вътре, а и за близките им извън Иран. „Почти всеки ден говоря с родителите си. В момента нямам връзка. За мен като човек, който живее в спокойна държава, е нещо много стресиращо. Не си представям какво се случва вътре в Иран. От четири дни нямам никаква новина от никой. Предния път, при войната с Израел, имаше възможност да се обадиш по телефона. Скъпо е, но е възможно. От четири дни е невъзможно да се свържа с родителите си. Не мисля, че това е разумно“, коментира той.

