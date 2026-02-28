Любопитно:

Израел публикува списък с убитите висши служители на Иран, ключови военни фигури са ликвидирани

Израелски военен говорител обяви списък с убитите по време на операция "Ревът на лъва" високопоставени ирански служители. Той заяви на 28 февруари - деня, в който израелските сили и САЩ предприеха нови удари срещу Иран, че сред целите са били няколко висши официални лица, включително Али Шамхани - секретар на Съвета за отбрана, описан като централна фигура в процеса на вземане на решения по въпросите на сигурността в страната и близък личен съветник на върховния лидер Али Хаменей по въпросите на сигурността.

За самия Хаменей се твърди, че е убит - обявиха го израелският премиер Бенямин Нетаняху и няколко световни медии, цитиращи източници. Американският президент Доналд Тръмп каза, че е сигурен в достоверността на тази новина. От Иран няма потвърждение за нещо такова. Самият Хаменей не е в публикувания от израелските военни списък.

Командирът на Революционната гвардия е убит, твърди Израел

Там е Мохамад Пакпур, командир на Иранската революционна гвардия от юни 2025 г. Той е идентифициран като един от основните архитекти на „плана на Иран за унищожаване на Израел“, както го описват израелските сили. Според военния говорител на Израел той е командвал централните военни сили на Иран, наблюдавал е разполагането на стратегически оръжейни системи срещу Израел и е ръководил и подкрепял поддържани от Иран милиции на много фронтове. Казва се също, че е играл водеща роля в насилственото потушаване на антиправителствените протести по време на вътрешните безредици през миналия месец.

Салах Асади, шеф на разузнаването на иранското командване за извънредни ситуации и висш разузнавателен офицер в Генералния щаб, също е убит, твърди Израел. Той е описан като участвал в оформянето на стратегията на Иран спрямо Израел и Съединените щати и като изключително активен в „плана за унищожаване на Израел“.

В списъка е още Мохамад Ширази, който от 1989 г. е ръководител на военния офис на върховния лидер Али Хаменей. Смята се, че е отговорен за координацията между висшите командири на въоръжените сили и върховния лидер като ключова фигура на върха на иранската властова структура.

Министърът на отбраната е ликвидиран

Азиз Насирзаде, министър на отбраната на Иран и бивш командир на въздушните сили и заместник-началник на генералния щаб на въоръжените сили, е описан като отговорен за производствените съоръжения за ракети с дълъг обсег и оръжейните системи, прехвърлени на прокси силите на Иран. Той също е убит, твърди Израел. Говорителят на израелските военни заяви, че той е ръководел организацията SPND, която развива проекти в областта на ядрените, биологичните и химическите оръжия.

Хосеин Джабал Амелиан, ръководител на SPND, също е мъртъв. Той е описан като отговорен за разработването на съвременни технологии и оръжия за иранския режим, включително проекти, свързани с ядрени, биологични и химически оръжия.

Последен в списъка е Реза Мозафари-Ниа, бивш ръководител на SPND, играл роля в усилията за разработване на ядрени оръжия.

Димитър Радев
