Иран порази "Бурж ал Араб", удари и летището в Дубай. Взривове в Саудитска Арабия и Катар (ВИДЕА)

Комплексът "Бурж ал Араб" в Дубай беше ударен от ирански дрон или ракета през нощта на 28 февруари срещу 1 март. Това се вижда на проверени кадри, които се разпространяват в социалните мрежи. 321-метровата кула с 60 етажа се издига на изкуствен остров. Освен това Терминал 3 на международното летище в Дубай (Обединени арабски емирства) беше поразен при иранска атака. Нападенията са в отговор на започнатата от САЩ и Израел операция "Ревът на лъва" срещу Ислямската република.

Съобщава се, че след ударите на летището има няколко ранени. Тече евакуация.

Dubai Airport after it was hit by Iranian drone strike.



Several people were injured.

Летище Дубай потвърждава, че залата на международното летище в Дубай (DXB) е претърпяла леки щети при инцидент, който е бил бързо овладян. Екипи за спешно реагиране са били незабавно мобилизирани и се занимават със ситуацията в сътрудничество с компетентните органи. Четирима служители са получили наранявания и им е била оказана незабавна медицинска помощ.

Благодарение на вече съществуващите планове за действие при извънредни ситуации, по-голямата част от терминалите са били предварително евакуирани, гласи съобщението.

Взривове в Рияд, атака в Катар

Освен това експлозии са докладвани в столицата на Саудитска Арабия - Рияд.

Нападение има и срещу катарската столица Доха. Прехващачи пък бяха изстреляни от американски и катарски ракетни батареи Patriot, защитаващи военновъздушната база на САЩ "Ал Удейд" в Катар, докато Иран изстреля поредната вълна балистични ракети срещу страната. Военното министерство в Доха обяви, че държавата е била атакувана с 65 ракети и 12 дрона от Иран.

Interceptors launched from U.S. and Qatari Patriot missile batteries defending Al Udeid Air Base as Iran fired another wave of ballistic missiles at Qatar.

Американските сили извършват масирани удари в различни части на Иран

Специализираната платформа De Re Militari засича също, че американските военновъздушни и военноморски сили извършват масирани удари по позиции в различни части на Иран, включително пристанищния град Бандар Абас.