Иран порази "Бурж ал Араб", удари и летището в Дубай. Взривове в Саудитска Арабия и Катар (ВИДЕА)

01 март 2026, 0:19 часа 310 прочитания 0 коментара
Комплексът "Бурж ал Араб" в Дубай беше ударен от ирански дрон или ракета през нощта на 28 февруари срещу 1 март. Това се вижда на проверени кадри, които се разпространяват в социалните мрежи. 321-метровата кула с 60 етажа се издига на изкуствен остров. Освен това Терминал 3 на международното летище в Дубай (Обединени арабски емирства) беше поразен при иранска атака. Нападенията са в отговор на започнатата от САЩ и Израел операция "Ревът на лъва" срещу Ислямската република.

Съобщава се, че след ударите на летището има няколко ранени. Тече евакуация.

Летище Дубай потвърждава, че залата на международното летище в Дубай (DXB) е претърпяла леки щети при инцидент, който е бил бързо овладян. Екипи за спешно реагиране са били незабавно мобилизирани и се занимават със ситуацията в сътрудничество с компетентните органи. Четирима служители са получили наранявания и им е била оказана незабавна медицинска помощ.

Благодарение на вече съществуващите планове за действие при извънредни ситуации, по-голямата част от терминалите са били предварително евакуирани, гласи съобщението.

Взривове в Рияд, атака в Катар

Освен това експлозии са докладвани в столицата на Саудитска Арабия - Рияд.

Нападение има и срещу катарската столица Доха. Прехващачи пък бяха изстреляни от американски и катарски ракетни батареи Patriot, защитаващи военновъздушната база на САЩ "Ал Удейд" в Катар, докато Иран изстреля поредната вълна балистични ракети срещу страната. Военното министерство в Доха обяви, че държавата е била атакувана с 65 ракети и 12 дрона от Иран.

Американските сили извършват масирани удари в различни части на Иран

Специализираната платформа De Re Militari засича също, че американските военновъздушни и военноморски сили извършват масирани удари по позиции в различни части на Иран, включително пристанищния град Бандар Абас.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
