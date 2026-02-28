Сеитба на грах през март: какво трябва да знаем

Март е един от най-подходящите месеци за сеитба на грах – сезонът вече се „отваря“, почвата омеква, а семената поникват бързо при по-хладни условия. Това е култура, която не изисква много грижи, но има няколко тънкости, които определят добрата реколта. Какво точно трябва да съобразим, за да поникне грахът равномерно и да се развие силно още от началото?

5 растения, които трябва да засадите първо през март - ще дадат добра реколта

Подходящи условия за мартенска сеитба

Грахът е една от най-непретенциозните пролетни култури и спокойно понася по-ниските температури в началото на сезона. Затова март е идеално време за сеитба – почвата е вече размекнала, а нощните студове не са толкова силни, че да повредят семената. Най-добре е температурата на почвата да е поне 5–6°C, тъй като в тази граница семената поникват стабилно и без стрес.

Засаждане на грах през есента - тези трикове ни гарантират богата реколта

В райони с по-тежка и влажна почва сеитбата е по-успешна малко по-късно през месеца, когато земята е започнала да се затопля. Грахът обича слънце, но и се справя добре на разсеяна светлина, което го прави подходящ и за по-сенчести места. Основното условие е да няма задържане на вода – влагата е нужна, но преовлажняването може да доведе до загниване на семената още преди поникването.

Как да подготвим почвата за граха

Добрата подготовка на почвата е ключът към равномерно поникване. Грахът предпочита рохкава, добре дренирана почва, в която корените могат лесно да се развиват. Прекопайте леко, като разбивате едри буци и премахвате камъни и плевели. Ако почвата е по-тежка, добавете малко пясък или компост, за да се подобри структурата. Органичната материя не само прави почвата по-лека, но и задържа влагата равномерно, което е важно за младите растения. Добре е леглото за сеитба да бъде оформено няколко дни по-рано, за да се слегне естествено. Ако използвате подпори, монтирайте ги още при подготовката – така няма да наранявате корените по-късно, когато растенията вече се развиват.

Какво да засадя през МАРТ в домашната градина?

Дълбочина и схема на засяване

Грахът се засява сравнително плитко – обикновено на дълбочина 3–5 см. Прекалено дълбокото засяване затруднява поникването, а твърде повърхностното увеличава риска семената да изсъхнат или да бъдат изядени от птици. Разстоянието между семената е около 5 см, а между редовете – 20–25 см.

Тази схема позволява на растенията да се развият свободно, без прекомерна конкуренция за светлина и хранителни вещества. За високи сортове подредете редовете така, че по-късно да имате място за подпори. След сеитба е важно да притиснете леко почвата, за да осигурите добър контакт между семената и земята, което подпомага по-равномерното покълване.

Засаждане на зеленчуци през март: Ето кои трябва да са ни приоритет!

Поливане и първи грижи след покълване

След засяване поливането трябва да бъде умерено. Почвата трябва да е влажна, но не мокра. Преовлажняването е честа грешка в ранната пролет – ниските температури забавят изпарението и лесно се достига до задържане на вода. Когато семената поникнат, поддържайте земята леко влажна, особено в сухи дни.

Плевелите трябва да се премахват редовно, защото в началото грахът не е достатъчно силен, за да се конкурира с тях. При високи сортове поставете подпорите веднага щом растенията достигнат няколко сантиметра. Те се увиват естествено и така растежът е по-бърз и стабилен. Ако нощите са по-студени, може да използвате агривело за кратко, за да защитите най-младите растения.

Как и кога да засадите грах

Какво да избягваме през ранната пролет

Най-честата грешка е да сеитне твърде рано, когато почвата е все още студена и влажна. Това забавя поникването и увеличава риска от гниене. Също така трябва да се избягва прекомерното поливане – в ранните етапи по-малкото е повече. Избягвайте и засяването на твърде гъсти редове, защото растенията ще се задушат едно друго, а това намалява реколтата. Не на последно място, не оставяйте високите сортове без подпори – грахът се развива по-добре, когато има стабилна опора.

Календар на градинарите: Какво трябва да засадите в двора си през МАЙ месец

Сеитбата на грах през март е лесна и сигурна, ако се подберат правилните условия – умерено затоплена почва, добра подготовка на мястото и точна дълбочина на засяване. Ранните грижи са минимални, но ключови за равномерно покълване и здрав растеж. С няколко внимателни стъпки грахът се отблагодарява със силни растения и богата пролетна реколта.