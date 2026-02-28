Иранската революционна гвардия е разклатена - ще избира нов лидер извън законовите процедури

След като ударите на Израел и САЩ от 28 февруари ликвидираха висши военни служители на Иран, останалата командна структура на Иранската революционна гвардия се стреми да финализира решение за избор на следващ лидер в рамките на часове, по-конкретно до зори в неделя, 1 март. Това твърди иранската опозиционна телевизия Iran International, позовавайки се на свои източници. Така се потвърждава новината от израелското военно министерство, че е убит командирът на гвардията Мохамад Пакпур.

Още: Израел публикува списък с убитите висши служители на Иран, ключови военни фигури са ликвидирани

Източниците заявиха, че поради продължаващите въздушни удари не е възможно да се свика заседание на Събранието на експертите - конституционният орган, отговорен за избора на лидер. В резултат на това гвардията настоява за назначаването на следващия лидер да се проведе процедура, която не е предвидена в закона.

Още: Техеран ликува: Аятолахът е мъртъв (ВИДЕА)

Командната верига е нарушена

Получените от Iran International доклади също сочат, че след убийството на върховния лидер Али Хаменей (информация, която още не е потвърдена от Техеран) при съвместните удари на САЩ и Израел, хаосът и объркването в структурите за сигурност и военните структури на Ислямската република са се засилили.

Източници твърдят, че части от командната верига са били нарушени, като предаването на заповеди и оперативната координация се сблъскват с трудности. Това може да усложни още повече вземането на решения на място и управлението на кризи в следващите часове и дни.

Снимка: Getty Images

Още: Тръмп: Хаменей е мъртъв, ще ми се обадят да питат кого искам за лидер на Иран (ВИДЕО)

Информацията също така сочи, че някои военни командири и по-нисши чинове са се въздържали да се явят в базите и военните центрове. Според източници на медията това нежелание се дължи на опасения от продължаващи удари на САЩ и Израел и риска от нанасяне на удари по командни и поддържащи съоръжения.

Според информацията Иранската революционна гвардия е дълбоко загрижена, че с настъпването на неделя хората в различни части на страната могат да излязат на улиците, което може да предизвика нова вълна от събирания и протести.

Още: Иран порази Тел Авив с балистична ракета, има ранени (ВИДЕО)