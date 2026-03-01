Фактическият лидер на Иран: Израел и САЩ ще съжаляват за Али Хаменей

Али Лариджани, секретар на Националния съвет за сигурност на Иран и считан през последните месеци като де факто лидер на Ислямската република, заяви, че Израел и САЩ ще „съжаляват за действията си“, след като Йерусалим и Вашингтон обявиха, че върховният лидер Али Хаменей е бил убит при американско-израелските удари. „Храбрият народ и великата нация на Иран ще даде незабравим урок на адските международни потисници“, написа Лариджани в X.

Техеран провежда и серия от ответни удари, включително фатална атака с балистична ракета в Тел Авив и атаки по американски военни бази в Катар, Бахрейн и още места в Близкия изток. Обединените арабски емирства също са засегнати - там бе поразен комплексът "Бурж ал Араб", както и международното летище.

Снимка: Getty Images

ОАЕ: 137 ракети и 209 дрона от Иран ни атакуваха

ОАЕ твърди, че по-голямата част от 137-те ракети и 209-те дрона, изстреляни от Иран към нейна територия, са били унищожени или пресечени, съобщи министерството на отбраната, след като Техеран изстреля поредица от ракети към държавите от Персийския залив.

Министерството заяви, че е в състояние на повишена готовност и е готово да се справи с всякакви заплахи, както и че предприема всички необходими мерки, за да се противопостави решително на всичко, което има за цел да наруши сигурността и стабилността на страната. То потвърди, че безопасността на гражданите, жителите и посетителите е "най-висок приоритет, който не може да бъде компрометиран".

