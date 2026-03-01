САЩ са извършили 900 удара за 12 часа в операция "Епична ярост" срещу Иран

Американските въоръжени сили са извършили близо 900 удара през първите 12 часа от операция „Епична ярост“ срещу Иран, допълваща израелската операция "Ревът на лъва" от 28 февруари, съобщава Fox News, позовавайки се на анонимен официален представител от САЩ. Ударите са били нанесени от суша, въздух и море, включително с дронове, като в същото време са били отблъснати стотици ирански балистични ракети, казва американският представител.

Иран: 300 ракети за 12 часа

Иран е изстрелял около 300 ракети през първите 12 часа от боевете, които бяха предизвикани от съвместна операция на САЩ и Израел, стартирала около 9:30 ч. местно време в Техеран, добавя американският служител.

Иран разполага с около 2000 ракети с дълъг обсег в своя арсенал и още 2000 ракети с по-къс обсег – и двата компонента са били попълнени след ударите на САЩ и Израел миналото лято, по време на 12-дневната война през юни, добавя неназованият източник.

Длъжностното лице твърди, че Иран е ударил „празни складове“ при ударите, насочени срещу щаба на Петия американски флот в Бахрейн, и добавя, че нито един от иранските контраудари не е повлиял на целите на САЩ в операция „Епична ярост“: Иран атакува американски бази в Бахрейн и Катар (ВИДЕО).

Снимка: Getty Images

Целта на операцията срещу Иран и прогнозираният срок

Длъжностното лице казва, че целта на операцията е да се гарантира, че Иран вече няма „възможност да атакува съседите си: без дронове, без ракети, без флот“. Американският представител твърди, че Вашингтон знае къде Иран съхранява високообогатения си уран, но че е трудно да се достигне до него.

Представителят очаква, че операцията срещу Иран ще продължи „няколко седмици“, но че американският президент Доналд Тръмп може да реши да я приключи по-рано. Все още има редица ирански противовъздушни системи, които САЩ и Израел трябва да унищожат, преди да могат да действат по-свободно в иранското въздушно пространство, добавя той.

Марко Рубио отмени визитата в Израел

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е отменил посещението си в Израел, което беше планирано за понеделник и вторник, съобщава в същото време Държавният департамент.

„Поради настоящите обстоятелства, държавният секретар Рубио няма да пътува до Израел на 2 март“, пише в социалните мрежи помощник-държавният секретар по глобалните публични въпроси Дилън Джонсън.

